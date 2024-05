FC Augsburg

12:00 Uhr

"Liegt nicht am System": In Dortmund glänzt der FCA durch Abwesenheit

Wiederholt in der Rolle des Beobachters: Torhüter Tomas Koubek (in Orange) und die Mitspieler des FC Augsburg bekamen in Dortmund reichlich Anschauungsunterricht.

Plus Der FCA steuert auf einen enttäuschenden Saisonausklang zu. In Dortmund sind die Spieler in allen Belangen unterlegen. Wie Trainer Thorup seine Taktik verteidigt.

Von Johannes Graf

Nachdem Jess Thorup seine Sicht der Dinge erklärt hatte, schlüpfte er in die Rolle des Zuhörers. Wobei der Trainer des FC Augsburg nicht den Eindruck erweckte, als würde jedes Wort des Kollegen Edin Terzic bis in seinen Kopf vordringen. Gedanken verloren, mit leerem Blick fixierte er einen Punkt im Pressekonferenzraum. Womöglich fühlte sich Thorup deplatziert, nicht dazu gehörend. Wie der Däne so verloren da saß, das fügte sich ins Bild. Beim 1:5 (1:4) in Dortmunds Stadion hatte der FCA wiederholt die Rolle des Beobachters eingenommen. Teilnahmslos. Abwesend. Eben nicht da.

Terzic, 41, hingegen erzählte von "vielen Geschichten", die dieses Spiel geschrieben hätte. Allen voran jene, die von einem gewissen Marco Reus handelte. Demnächst wird der Angreifer von Borussia Dortmund 35 Jahre alt. Tage vor dem Spiel hatte er verkündet, den Klub nach zwölf Jahren zu verlassen. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Reus jedoch verdeutlichte, dass er in der Fußball-Bundesliga im Herbst seiner Karriere weiterhin den Unterschied ausmachen kann. Einen Treffer hatte er erzielt, einen vorbereitet und einmal verhinderte nur das Gebälk ein weiteres. Reus kämpfte nach dem Spiel mit den Tränen, als die Gelbe Wand ihm huldigte. Weitere Storys: das Debüt des 18-jährigen Eigengewächses Kjell Wättjen und natürlich die alles überlagernde Vorbereitung auf das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Paris St. Germain.

