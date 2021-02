06:16 Uhr

Bundestrainer Joachim Löw hat FCA-Profi Uduokhai im Blick

Joachim Löw saß am Sonntag auf der Tribüne der Augsburger Arena. Den Bundestrainer interessierten weniger Spiel und Ergebnis, in seinem Fokus standen Nationalspieler wie der Augsburger Felix Uduokhai.

Plus Der 61-Jährige beobachtet vermehrt seine Nationalspieler. Vom FC Augsburg steht Abwehrspieler Uduokhai im Fokus. Der muss sich aber um andere Dinge Gedanken machen.

Von Johannes Graf

Joachim Löw hatte auf der Haupttribüne der Augsburger Arena freie Platzwahl – wie derzeit in jedem Bundesligastadion, das wegen der Corona-Pandemie leer gefegt ist. Weil es obendrein keine Autogrammwünsche, kein dringendes TV-Interview oder dergleichen zu erledigen gab, verfolgte der Bundestrainer gänzlich ungestört, einen Espresso genießend, das Treiben auf dem Rasen. Vor den Länderspielen im März verschafft sich Löw einen Überblick über seine Nationalspielern und tingelt durch die Republik. Am Samstag weilte er in Frankfurt, am Sonntag in Augsburg.

Im löwschen Fokus standen Profis von Bayer Leverkusen. Jungstar Florian Wirtz etwa weckt Interesse, ebenso Kerem Demirbay, dessen Ballfertigkeit stets beeindruckt. Bayer-Abwehrspieler Jonathan Tah indes bekam Löw nur als Ersatzspieler zu Gesicht. Löw beäugte nicht ausschließlich Leverkusener Kicker, ebenso sichtete er einen Profi des FC Augsburg.

Joachim Löw nominierte FCA-Profi Felix Uduokhai im November erstmals für das DFB-Team

Mitte November hatte der Bundestrainer Innenverteidiger Felix Uduokhai erstmals für die Nationalmannschaft nominiert, zu einem Einsatz kam der Neuling allerdings weder im Test gegen Tschechien noch in der Nations League. Als Ersatzspieler erlebte Uduokhai daher das denkwürdige 0:6-Debakel in Spanien mit. Womöglich gereicht dieser Umstand Uduokhai sogar zum Vorteil: Weil er nicht auf dem Rasen stand und folglich frei von Kritik blieb.

Felix Uduokhai vom FC Augsburg hofft auf weitere Einladungen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Bild: Ulrich Wagner

Anfang des Jahres hatte der 23-Jährige bereits erklärt, sich Hoffnungen auf weitere Nominierungen zu machen. "Mein Ziel ist es, mich bei der Nationalmannschaft zu etablieren. Ich will nicht, dass die Nominierung im November ein einmaliger Ausflug war", sagte Uduokhai. Wohl wissend, dass er dies unmittelbar selbst beeinflussen kann: mit beständig guten Leistungen in der Bundesliga.

Uduokhai war rechtzeitig fit geworden, um sich Löw zu zeigen. Im vorangegangenen Spiel bei RB Leipzig musste er krankheitsbedingt passen, gegen das Top-Team aus Leverkusen stand er wieder auf dem Platz. Uduokhai kam entgegen, dass FCA-Trainer Heiko Herrlich von einer Fünfer- auf eine Viererkette gewechselt hatte. Neben Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw fühlte sich Uduokhai im Abwehrzentrum sichtlich wohl. Strahlte Ruhe aus, gewann Kopfballduelle und ließ Bayers Angreifer Patrik Schick sowie Lucas Alario kaum zur Entfaltung kommen.

Zufrieden wollte Uduokhai nach dem Spiel dennoch nicht sein, dafür war der Ausgang der Partie für ihn und seine Mitspieler zu enttäuschend gewesen. Durch den späten Ausgleich der Gäste verpasste der FCA einen Befreiungsschlag, vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr) steht der Klub immens unter Druck. Der Ausgang der Begegnung gibt womöglich die Richtung für die kommenden Wochen vor. Ein Erfolg ließe den FCA vor dem Spiel bei Hertha BSC durchatmen, eine Niederlage würde die Situation verschärfen.

Uduokhai weiß das. Und appelliert an seine Mitspieler: "Wir wissen, dass wir nicht allzu gut dastehen, dass die Punkte schwinden und andere Mannschaften aufholen. Wir müssen alle zusammenhalten und extrem zusammenrücken." Der 23-Jährige rechnet in Mainz und gegen Berlin nicht unbedingt mit kunstvollen Darbietungen aller Beteiligten. "Das wird kein schöner Fußball, gegen solche Gegner zählen nur die Ergebnisse. Wir müssen auf jeden Fall punkten", betont Uduokhai.

FCA-Profi Felix Uduokhai wurde als U21-Nationalspieler Vizeeuropameister

Mit Erfolgen im Verein steigen zugleich seine Chancen auf weitere Einladungen für die Nationalmannschaft. Für Nachwuchsteams des DFB bestritt Uduokhai bereits Länderspiele. 2019 gehörte er wie FCA-Mitspieler Marco Richter dem Kader an, der mit der U21-Auswahl Vizeeuropameister wurde. Nun darf Uduokhai auf eine Teilnahme an einer EM der A-Nationalmannschaft hoffen. Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Matthias Ginter sind als Innenverteidiger gesetzt, dahinter streiten derzeit Robin Koch, Niklas Stark, Tah und Uduokhai um begehrte Kaderplätze. Allesamt profitieren sie dabei vom verordneten Verjüngungskurs Löws.

Im Sommer investierte der FC Augsburg sieben Millionen Euro, um Uduokhai nach einer einjährigen Ausleihe fest zu verpflichten. Im groß gewachsenen Abwehrspieler sah die sportliche Leitung einen Eckpfeiler und Führungsspieler für das künftige Mannschaftsgerüst. Zu dieser Beurteilung trugen nicht nur Leistungen auf dem Platz bei, der Spieler gilt als wohlerzogen, bodenständig und lernwillig. Hätte Uduokhai nicht in Leipzig krank gefehlt, er hätte alle Ligaspiele dieser Saison bestritten.

Nicht nur der FCA hält Uduokhai für wertvoll. Jüngst stufte das Branchenportal Transfermarkt.de den Marktwert des gebürtigen Sachsen ein weiteres Mal hoch. Mit 13 Millionen Euro ist er in der Theorie neben dem Schweizer Ruben Vargas wertvollster FCA-Spieler.

