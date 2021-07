FC Augsburg

vor 19 Min.

Eine andere Welt: Wie Raphael Framberger den Fußball-Klub PSG erlebte

Plus Dass PSG einer der größten Fußballvereine Europas ist, hat Raphael Framberger besonders neben dem Spielfeld erlebt. Auf dem Platz waren Unterschiede kaum zu sehen.

Von Robert Götz

Viel Zeit, um den Kurztrip am Mittwoch nach Frankreich mit dem Spiel gegen das europäische Spitzenteam Paris Saint Germain zu verarbeiten, hatte Raphael Framberger nicht. Stand am Donnerstag doch am Vormittag schon wieder ein Regenerationstraining und am Nachmittag der Mediaday mit Film- und Fotoaufnahmen für die DFL auf dem Programm der Bundesliga-Profis des FC Augsburg. "Es war insgesamt schon ein stressiger Tag. Besonders nach dem Spiel musste es schnell gehen", erzählt Framberger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen