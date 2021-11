FC Augsburg

11:00 Uhr

Nach 4:1-Sieg gegen Stuttgart: Darauf kommt es beim FCA jetzt an

Plus Die Augsburger gewinnen mit 4:1 gegen den VfB Stuttgart. Die Anfangsphase ist schwach, danach aber steigern sich die Gastgeber in einen Spielrausch.

Von Marco Scheinhof

Wenn die Fans am Ende davon singen, wie schön denn nun alles sei, kann in der Gesamtgestaltung des Nachmittags nicht alles falsch gewesen sein. 20 Minuten lang hatte der FC Augsburg an seine schlechte Seite in der Fußball-Bundesliga erinnert und mit 0:1 zurückgelegen. Nach einer Steigerung und einem gleichzeitigen Totalausfall des bis dahin sehr überzeugend wirkenden Stuttgarters Spielsystems gewann der FCA am Sonntag doch noch mit 4:1 gegen den VfB. Ein Ergebnis, das einem Befreiungsschlag gleichkommt, wenngleich es sich in der Tabelle zumindest nicht in einem großen Sprung niederschlägt. Der FCA ist nach wie vor auf Platz 16, hat aber dafür gesorgt, dass im Team und im Umfeld der Glaube an ein weiteres Jahr Bundesliga stark gewachsen ist.

