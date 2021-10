Treffer gegen Dortmund: FCA-Stürmer Zeqiri ist in der Bundesliga angekommen

Plus Gegen Borussia Dortmund strahlt Andi Zeqiri vom FC Augsburg Torgefahr aus. In einer Szene hätte er sich eine andere Schiedsrichter-Entscheidung gewünscht.

Stefan Reuter breitete im Pressekonferenzraum des Dortmunder Stadions die Arme aus. Der Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg imitierte die Bewegung, die Andi Zeqiri zuvor im Spiel gegen Borussia Dortmund gemacht hatte. Die als Foulspiel gewertet worden war und den 2:2-Ausgleich gegen Borussia Dortmund verhindert hatte.