Vor dem BVB-Spiel: FCA bangt um André Hahn und Florian Niederlechner

Gegen den BVB soll das Desaster von Freiburg vergessen gemacht werden. Das Problem daran: FCA-Trainer Markus Weinzierl hat erneut mit Personalsorgen zu kämpfen.

Nach der bitteren Pleite gegen den SC Freiburg will es der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund besser machen. Die personellen Vorzeichen sind aber nicht gerade die besten, wie FCA-Trainer Markus Weinzierl auf der Pressekonferenz vor der Partie sagt.

Weinzierl sagte über...

...den Verletztenstand:

" Jan Moravek ist wieder im Training. Bei ihm werden wir sehen, ob es für den Kader reicht. Felix Uduokhai ist weit, aber noch nicht so weit. Wir haben noch Fragezeichen mit André Hahn, der krank war, und Flo Niederlechner. Er hat wieder Probleme mit den Adduktoren. Bei Iago und seiner Schulter ist es schmerzabhängig. Da werden wir sehen, wie es aussieht."

... die Aufarbeitung der Klatsche in Freiburg:

Lesen Sie dazu auch

"Wir waren natürlich alles andere als zufrieden mit diesem Spiel. In den vergangenen Wochen haben wir gute Leistungen gezeigt. Dann so ein Gesicht zu zeigen war nicht schön und das wollen wir korrgieren. Danach geht es zuhause gegen Bielefeld. In Dortmund wollen wir uns gut präsentieren und punkten."

...die Lehren aus der Niederlage:

"Ich werde jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Es gibt Gründe für dieses Spiele, die haben wir angesprochen. Und jetzt müssen wir es besser machen."

...einen möglichen Ausfall von Erling Haaland:

"Dortmund ist ein klasse Mannschaft mit einem Ausnahmepsieler. Wenn er spielt, freuen wir uns drauf und wollen ihn aus dem Spiel nehmen. Sie haben aber auch so unheimliche Qualität mit Spielern wie etwa Reus. Wir wollen als Mannschaft funktionieren. Wenn du wie in Freiburg jeden Zweikampf aus dem Weg gehst haben es die Gegner leicht."

...mögliche taktische und personelle Wechsel:

"Ich mache es so wie bei allen Spielen: Wir analysieren zusammen das Spiel. Wir passen die Taktik dem Gegner an und werden auch unser Personal daran anpassen. Wir wollen unsere Mannschaft jetzt nicht verdammen. Es ist eine junge Mannschaft, die sich entwickeln wird."

...den möglichen Ausfall von Hahn und Niederlechner:

"Wir sind es gewohnt, mit Rückschlägen umzugehen. Ich habe bei beiden die Hoffnung nicht aufgegeben. Ob es für 90 Minuten reicht, werden wir sehen. Wir brauchen jeden Spieler, aber jeden Spieler mit 100 Prozent."

...die Marschroute in Dortmund:

"Es geht darum, die letzten Wochen zu analysieren. Wir wissen dass wir uns strecken müssen. Die Bereitschaft für einen Sieg ist, einen Fight abzuliefern."

...die verpasste Aufbruchstimmung:

"Klar haben wir uns einen besseren Start gewünscht. Ich sehe aber auch die Probleme, die wir in der vergangenen Saison hatten. Wir sind auf den letzten Drücker in der Liga geblieben, haben wichtige Spieler verloren und und dann einen schlechten Saisonstart hingelegt. Dann gerätst du automatisch unter Druck. Wir haben gewusst: Wenn wir nicht die ersten beiden Heimspiele nutzen, wird es eine zähe erste Phase. Es war wichtig, dass wir in Berlin und Gladbach eine gute Reaktion gezeigt haben. Jetzt haben wir eine schlechte Reaktion gezeigt und wollen es besser machen als zuletzt."

...mögliche Parallelen zu seiner Anfangszeit in Augsburg:

"Problematisch war es in beiden Föllen. Aber wenn du gierig auf den Erfolg bist, dann klappt es auch. Klar ist aber auch: Ein Gegner wie Freiburg hat uns den Schneid abgekauft."

...einen möglichen Einsatz von Arne Maier:

"Er könnte schon in der Startelf stehen. Er hat es nach anfänglichen Problemen in den Trainingseinheiten gut gemacht. Der Hauptaugenmerk wird darauf liegen, dass wir unser Zentrum zumachen müssen. Und es gilt, in höchster Intensität in der vordersten Reihe anzulaufen."

...die Möglichkeit, fünf Spieler einzuwechseln:

"Ich finde es gut. Ich finde es auch gut, mehr Spieler im Kader haben zu dürfen. Durch die Wechsel kannst du mehr Einfluss auf das Spiel nehmen und es gibt mehr Chancen für jeden Spieler, sich zu zeigen. Ich würde es gerne beibehalte. Du kannst als Trainer mehr Dinge umsetzen und ein frischer Spieler kann in der Schlussphase neuen Schwung reinbringen."

...Mads Pedersen, der ebenfalls in der Pressenkonferenz auf dem Podium saß:

"Mads war zu Saisonbeginn verletzt, jetzt macht er einen guten Eindruck. Er entwickelt sich und hat gezeigt, was er für ein Talent ist. Seine Spielweise ist ein Faktor, den wir gut brauchen können. In Freiburg war er im Vergleich zu den anderen einer der besseren Spieler."