FCA-Trainer Schmidt holt Framberger gegen Paderborn in die Startelf

Raphael Framberger läuft gegen den SC Paderborn in der Startelf auf.

Im Kellerduell trifft der FC Augsburg heute auswärts auf den SC Paderborn. Ein Sieg muss her, sonst wird's bitter. Mit dieser bewährten Aufstellung spielt der FCA.

Für den FC Augsburg steht heute in der Auswärtspartie (15.30 Uhr) gegen den SC Paderborn eine Menge auf dem Spiel. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten könnte Augsburgs Kicker aus der Abstiegszone bringen. Momentan stehen die Fuggerstädter mit sieben Punkten auf Platz 16 - punktgleich mit dem dahinter platzierten FC Köln.

Ein Sieg gegen die Westfalen brächte gleichzeitig FCA-Trainer Martin Schmidt aus der Schusslinie. Eine Niederlage dagegen könnte den Coach vorzeitig seinen Job kosten - denn die Bilanz des FCA seit Saisonstart fällt mager aus. Der Club sammelte in zehn Partien gerade einmal sieben Punkte. Zu wenig, um sorgenfrei im Mittelfeld der Tabelle aufzuspielen.

Wichtige Punkte ließen Augsburgs Kicker auf dem Platz liegen, überließen die Lorbeeren ihren Gegnern. Wie zuletzt im Spiel gegen den FC Schalke 04. Zweimal lag der FC Augsburg in Führung und verlor am Ende doch mit 2:3. So reiste Schalke mit drei Punkten im Gepäck nach Hause - trotz guter Leistung des FCA.

FCA-Trainer Schmidt: "Das ist ein Spiel um den Klassenkampf"

Das soll heute gegen SC Paderborn anders werden. Trainer Schmidt setzt auf die bewährten Akteure vom Schalke-Spiel. Einzig auf einer Position griff der Schweizer ein: Anstelle von Stephan Lichtsteiner stellt sich Raphael Framberger als Rechtsverteidiger in der FCA-Abwehr Paderborns Stürmern entgegen. Dabei handelt es sich um eine rein taktische Maßnahme des Coachs. Lichtsteiner sei nicht verletzt.

Mit der Aufstellung unterstreicht Schmidt die Relevanz des Spiels. Dessen Bedeutung ist ihm wohl bewusst: "Es ist ein Spiel um den Klassenkampf, der ist für sie und für uns entbrannt." Gleichzeitig warnt er seine Schützlinge, den Tabellenletzten auf die leichte Schulter zu nehmen: "Wenn wir überheblich reingehen und das Gefühl haben, jetzt wird es leichter, werden wir eines Besseren belehrt."

André Hahn hat an diesem Samstag dagegen Spielpause. Er reiste zwar mit dem Kader nach Paderborn. Knieprobleme am Samstagmorgen zwingen ihn jedoch in die Zuschauerrolle.

Auf Abwehrspieler Reece Oxford verzichtet der Schweizer Fußballtrainer erwartungsgemäß in der Startelf. Eklatante Fehler des 20-Jährigen hatten in der vergangenen Woche zur Niederlage gegen Schalke geführt. Trainer Schmidt stand aufgrund seiner Wechselpolitik schwer in der Kritik.

SCP-FCA: Bilanz macht Hoffnung

Auf der Homepage des FCA findet sich eine Bilanz zwischen FC Augsburg und SC Paderborn - und die macht Fans Hoffnung und Spielern Mut: Die letzten sieben Pflichtspiele endeten dreimal Unentschieden, dreimal hieß der Sieger FCA. In der Bundesliga ist es seit der Saison 2014/15 das dritte Kräftemessen, die jeweiligen Heimspiele entschied jede Mannschaft für sich. Die Statistik sieht die Augsburger trotzdem in der Favoritenrolle. In den letzten sieben Spielen trafen FCA-Spieler doppelt so oft ins Tor wie die Paderborner - zwölf zu sechs Treffer.

Alle Fans vom FCA hoffen, dass die Statistik diesmal recht behält. Bei mehreren Partien der Saison sprachen die Zahlen ebenfalls für den FCA. Punkte brachte die Überlegenheit auf dem Papier allerdings keine bzw. zu wenige. (AZ)

FC Augsburg - SC Paderborn heute: Mit dieser Aufstellung tritt der FCA an

Das ist die Aufstellung vom FC Augsburg heute gegen SC Paderborn, Anpfiff 15.30 Uhr in der Benteler-Arena/Paderborn:

Koubek - Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max - R. Khedira, Baier - M. Richter, Niederlechner, Vargas - Finnbogason

