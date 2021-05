Pressestimmen zum FCA-Klassenerhalt: "Was für ein Abstiegs-Krach(er)!"

Der FC Augsburg sicherte sich mit einem 2:0-Sieg gegen Werder Bremen den Klassenerhalt. Was die Presse zur ereignisreichen Partie sagt.

Die Freude und Erleichterung beim FC Augsburg ist riesig. Mit einem 2:0-Sieg gegen Abstiegskampf-Widersacher Werder Bremen sichert sich der FCA die elfte Saison in der 1. Bundesliga in Folge.

Der Sieg des FC Augsburg kam nach fünf Niederlagen genau zur rechten Zeit. Ansonsten hätte der FCA den Klassenerhalt im letzten Spiel gegen Rekordmeister Bayern München klarmachen müssen. Die Chancen wären nicht gut gestanden, auch in der nächsten Spielzeit erstklassig zu spielen. So aber steht die Mannschaft von "Feuerwehrmann" Markus Weinzierl bereits am vorletzten Spieltag als Oberhausmannschaft fest.

Pressestimmen zum Abstiegskampf-Krimi zwischen FC Augsburg und Werder Bremen

"Was für ein Abstiegs-Krach(er)! In Augsburg lassen Fans vor dem Stadion Sirenen heulen, Team-Betreuer in der Arena poltern mit Mülltonnen, Präsident Hofmann feuert seine Mannschaft laut an und immer wieder wird laut gehupt. Am Ende feiern die Augsburger ein 2:0, schlechte Stimmung dagegen bei den Bremern." Bild.de

"Khedira und Weinzierl schenken dem FC Augsburg ein weiteres Jahr Bundesliga ... 'Ich freue mich über die drei Punkte und den Klassenerhalt, ich freue mich, wie die Jungs das umgesetzt haben. Was wir in Unterzahl gezeigt haben, war aller Ehren wert', lobte auch Weinzierl seine Schützlinge nach dem Erfolg." Bundesliga.de

"In der 90. Minute brachen alle Dämme. Augsburg hatte gekämpft, Augsburg hatte gezittert - jetzt aber fiel alles ab, die Anspannung, der Druck, die Last. Als Caligiuri in der letzten Minute der regulären Spielzeit vom Elfmeterpunkt zum 2:0 für den FCA einschoss, da hatten die Schwaben Gewissheit: Sie spielen auch in der nächsten Saison in der Bundesliga. Ein Erfolg, der nicht zuletzt deshalb hoch einzuordnen war, weil die Partie denkbar schlecht begonnen hatte." Kicker

"Bei Augsburg kam der Sieg nach zuvor fünf Niederlagen zur rechten Zeit: Die Mannschaft von 'Feuerwehrmann' Markus Weinzierl hätte den Verbleib in der Bundesliga bei Bayern München sicherstellen müssen, kann sich nun aber vorzeitig auf ein elftes Jahr in der Erstklassigkeit einrichten." Sky.de

"Eigentlich lief die Partie in Augsburg früh für Werder Bremen. Nach einer kämpferischen Anfangsphase trat Augsburgs Ruben Vargas im Mittelfeld gegen Theodor Gebre Selassie aus; Vargas traf den Bremer wohl nur leicht, doch allein der Versuch reichte für einen Platzverweis (12. Minute). Aus seiner zahlenmäßigen Überlegenheit wusste Werder jedoch kaum etwas zu machen ... Sonst entwickelte sich eine wilde Partie, in der beide Teams gefühlt mehr Karten für den Gegner forderten als ernsthafte Angriffe initiierten." Spiegel Online

FCA - Werder Bremen: "Augsburg verteidigte verbissen und geschickt"

"Der FC Augsburg gewinnt den Abstiegs-Krimi gegen Werder Bremen. Werder-Trainer Kohfeldt ist bedient" Sport1.de

"Augsburg verteidigte verbissen und geschickt. Tatsächlich gelangen den Gastgebern auch in Unterzahl immer wieder Entlastungsangriffe, die auch gefährlich waren ... Kurz vor Schluss erhöhte der eingewechselte Daniel Caligiuri mit einem wuchtigen Elfmeter zur Entscheidung (89.) ... Beim Torjubel stürmte auch FCA-Coach Markus Weinzierl auf den Rasen. Der Nachfolger von Heiko Herrlich hat seinen Job mit der geglückten Rettung erfüllt." Sportschau.de

"Viele fröhliche und gelöste Gesichter ließen sich am Samstagnachmittag beim FC Augsburg bestaunen nach der Rettung im Abstiegskampf am vorletzten Spieltag der Saison. Gegen den direkten Konkurrenten Werder Bremen hatte der FCA 2:0 (0:0) gewonnen ... Doch wichtig war aus Augsburger Sicht vor allem jenes übergeordnete Ergebnis, das auf den rasch übergestreiften T-Shirts stand: '11 Jahre erstklassig', war da zu lesen. Weinzierl sagte später über das gefühlte Endspiel der zehnten Augsburger Bundesligasaison: 'Dieses erfolgreich gestaltet zu haben, ist eine riesige Erleichterung.'" Sueddeutsche.de

"Trotz längerer Unterzahl hat der FC Augsburg in einem extrem emotionalen Abstiegsduell mit bedrohlich wankenden Bremern die Rettung erzwungen. FCA-Coach Markus Weinzierl konnte nach dem nervenaufreibenden 2:0 (0:0)-Heimsieg ausgelassen jubeln, während sein Kollege Florian Kohfeldt mit Werder vor dem letzten Spieltag der Bundesliga auf Platz 16 stürzte ... Augsburgs Held des Tages war Rani Khedira mit seinem Führungstor in der 57. Minute ..." Transfermarkt.de

" ... nicht wenige Bremer hatten in der 72. Minute den Torschrei schon auf den Lippen. Doch der Ball prallte diesmal eben nicht vom Innenpfosten ins Tor. Kein 1:1. Was für ein Drama für Werder! Und es kam noch schlimmer: Rashica foulte Hahn – Elfmeter, den Daniel Caligiuri sicher zum 2:0 verwandelte (90.). Davor hatten die Bremer allerdings auch zu wenig Druck gemacht, um den Ausgleich zu erzwingen. Bis auf Bittencourts Schuss kam da nicht viel." Weser Kurier

