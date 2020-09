15:45 Uhr

Kartenverkauf für das FCA-Heimspiel gegen Dortmund startet am Dienstag

Für das Spiel gegen den BVB startet der Kartenvorverkauf des FC Augsburg am Dienstag. Warum es sich lohnt, schnell zu sein - und ab wann der Verkauf startet.

Von Florian Eisele

Der Samstag, 26. September, wird für FCA-Fans fast schon ein historisches Datum sein: Gegen Borussia Dortmund wird der FC Augsburg zum ersten Mal seit Ende Februar wieder vor Heimzuschauern spielen. Zwischen 5000 und 6000 Karten werden dabei in den Verkauf gehen, die Tickets vergibt der Bundesligist exklusiv unter den Inhabern einer Dauerkarte. Wie genau die Vergabe erfolgt und welche Regeln zu beachten sind, wird der FC Augsburg am Dienstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt geben.

Fest steht nun aber schon jetzt: Am Dienstag, 22. September, ab 14 Uhr werden die Tickets in den Verkauf gehen. Schnell sein lohnt sich - denn der FC Augsburg hat schon bekannt gegeben, dass die Karten nach dem Prinzip "first come, first serve" vergeben wird. Eine Verlosung wie bei anderen Vereinen wird es also nicht geben, stattdessen ist Schnelligkeit gefragt. Wer also eines der begehrten Tickets gegen den BVB haben möchte, sollte sich den Dienstag ab 14 Uhr freihalten.

Der Verkauf der FCA-Tickets gegen Borussia Dortmund wird nur online erfolgen

Wer eine Karte haben will, kann sich den Weg zu einem der Verkaufsstellen für Tickets übrigens sparen: Der gesonderte Verkauf für das BVB-Heimspiel wird ausschließlich online erfolgen - nicht zuletzt wohl deshalb, weil in Zeiten der Corona-Pandemie auf die Einhaltung von Abständen geachtet werden soll. Eine Menschenschlange vor Verkaufsstellen ist aus epidemiologischer Sicht wohl eher keine gute Idee.

Schon jetzt ist auch klar, dass es wohl deutlich mehr Bewerber als Plätze geben wird. Denn aktuell haben rund 18.000 Personen eine Dauerkarte beim FC Augsburg. Die Anzahl der Tickets ist deutlich kleiner: 20 Prozent der Gesamtkapazität der WWK-Arena dürfen belegt werden. Wieviele Plätze das genau sind, ist noch unklar - schließlich ist es fraglich, ob alle Stehplätze der 30660 Zuschauer WWK-Arena für die Berechnung mitgezählt werden. In der Arena gibt es rund 10.000 Stehplätze, der Rest sind Sitz- und Logenplätze. Grundsätzlich haben sich die Vereine darauf geeinigt, auf Stehplätze in Zeiten der Corona-Pandemie zu verzichten. Je nachdem, wie die Berechnung des Augsburger Gesundheitsamtes ausfällt, werden zwischen 5000 und 6000 Karten in den Verkauf gehen.

Die Straßenbahnen zur WWK-Arena werden in der Spieltags-Taktung fahren

Eine Herausforderung für die Stadionbetreiber wird vor allem die Anreise der Fans sein. Um ein Gedränge zu vermeiden ist es geplant, dass die Straßenbahnen in der ganz normalen Spieltags-Taktung zum Stadion fahren, die auf rund 30.000 Zuschauer ausgelegt ist. Das soll für eine deutliche Entzerrung sorgen. Das Stadion selbst wird in Sektoren eingeteilt und in der Arena herrscht Maskenpflicht bis zum Platz.

Wie der Verkauf im Detail ablaufen wird und was es zu beachten gibt, werden wir am Dienstag im Laufe des Vormittags auf unserer Homepage berichten.

Wir haben FCA-Stürmer Florian Niederlechner getroffen – und mit ihm über die kommende Bundesliga-Saison gesprochen. Hier können Sie sich die Podcast-Folge anhören:

