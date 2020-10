Keine Zuschauer gegen Leipzig: FCA verärgert über Entscheidung

Dortmund? War ich auch. Überzeugendes Hygienekonzept? Na ja. Ich habe an sich drei Dauerkarten im Block M. Also habe ich für Dortmund zwei Karten gebucht im Vertrauen auf das Hygienekonzept. Im Familienblock. Was anderes gab es zum Zeitpunkt meiner Buchung nicht mehr. Was ich zum Zeitpunkt der Buchung nicht wusste, ich hatte zwei Plätze einer Vierersitzgruppe geordert. Ergo, wären ich und meine Begleitung unmittelbar neben zwei wildfremden Menschen gesessen. Das war kein großes Problem. Wir sitzen bei Fußballspielen nicht. Also haben wir unseren Sitz-Stehplatz einfach ein wenig verlagert. Alle Besucher mit Daten erfasst? Stimmt halt einfach nicht. Klar, meine Daten als Dauerkarteninhaber sind bekannt. Meine Begleitung. Hätte Covid-19 positiv sein können, was nicht der Fall war. Wer hätte es bemerkt. Der FCA mit Sicherheit nicht.



Der Blaue Bitz

Melden Permalink