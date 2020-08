17:14 Uhr

Neuer FCA-Keeper Gikiewicz ist selbstbewusst: "Bin mein eigenes Vorbild"

Plus Rafal Gikiewicz nimmt den Kampf um den Platz im Tor mit viel Selbstbewusstsein auf. Welche Rolle sein Kühlschrank in der neuen Wohnung dabei spielt.

Von Marco Scheinhof

Bald werden die Zettel wieder am Kühlschrank hängen. In der neuen Wohnung von Rafal Gikiewicz in Neusäß. Zettel, die der Torwart des FC Augsburg zusammen mit seiner Frau schreiben wird. Darauf werden die Ziele für die Saison stehen. Seine persönlichen, aber auch die mit der Mannschaft. Jeden Tag nachzulesen, wenn er den Kühlschrank öffnet. Zuletzt bei Union Berlin hatte sich der 32-Jährige acht Ziele notiert, alle hat er erreicht. Ob ihm das auch in Augsburg gelingt?

Das erste wird sein, dass der Pole sich die Nummer eins beim FCA erkämpft. Noch hat sich Trainer Heiko Herrlich nicht festgelegt, auch Gikiewicz sieht einen offenen Kampf mit Tomas Koubek und Benjamin Leneis. Er sagt aber auch ganz klar: "Natürlich bin ich nach Augsburg gekommen, um so viel wie möglich zu spielen."

Gikiewicz vermisst Berlin noch: "Mein Herz tut ein bisschen weh"

Bei Union Berlin hatte er zwei gute Jahre. Das erste mit dem Aufstieg in die Bundesliga, das nächste mit dem Klassenerhalt. Gerne wäre Gikiewicz auch in der Hauptstadt geblieben. "Aber nach zwei Jahren wollte Berlin nicht mehr mit mir arbeiten", sagt er. Und: "Mein Herz tut schon ein bisschen weh." Der Torwart vermisst Berlin noch. Schon alleine die kurze Entfernung in seine polnische Heimat. 80 Kilometer waren es. Nun sind etliche dazugekommen. "Da ist es natürlich komplizierter mit Besuchen von Familie und Freunden", sagt der Torwart.

32 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Ulrich Wagner

Die Entscheidung sei schwierig gewesen. Vor allem für seine Frau und die zwei Kinder, die nun in ein ganz neues Umfeld müssen. Angebote aus der Türkei habe er nach dem Abschied von Union gehabt. Da allerdings war die Ansage seiner Frau klar: Wenn er dorthin geht, dann nur alleine. Und das kam für den Torwart nicht infrage. Die Wahl also fiel auf Augsburg.

Auf einen Klub, der noch stabiler und besser organisiert sei als Union. Ab dem ersten Treffen mit den Verantwortlichen des FCA sei er sich sicher gewesen, dass er hier der neue Torwart werde. Eine Entscheidung, in der er sich Tag für Tag bestätigt fühlt. "Seit meinem zweiten Tag hier in Augsburg fühle ich mich so wohl wie in Berlin", sagt er, "ich werde alles geben und mein Herz für den FCA auf dem Platz lassen".

Gikiewicz lobt den neuen FCA-Torwarttrainer Barbuscak

Vor allem vom neuen Torwarttrainer Kristian Barbuscak ist er voll überzeugt. "Er ist der beste Torwarttrainer, mit dem ich in meinen sieben Jahren in Deutschland zusammenarbeite", sagt der Pole, "nach jedem Training schreibe ich meiner Frau, dass es die richtige Entscheidung war, nach Augsburg zu wechseln". Barbuscak hat erst vor dieser Saison das Torwarttraineramt von Zdenko Miletic übernommen. "Er verkörpert die moderne, neue Torwartschule", sagt Gikiewicz über den neuen Trainer aus Regensburg.

Zum Beispiel mit vielen Übungen, die das Eins-gegen-Eins-Spiel schulen. Genau so, wie es Gikiewicz mag. Außerdem ist Barbuscak eine gute Verbindung zu seinen Torhütern wichtig. Mindestens einmal pro Monat möchte er mit jedem von den dreien zum Kaffeetrinken gehen.

Alfred Finnbogason gab Gikiewicz Tipps für den Friseur

Aber auch nach Berlin hat Gikiewicz noch gute Kontakte. Mit dem dortigen Torwarttrainer hat er erst kürzlich eine halbe Stunde telefoniert. Zudem bekam er Nachrichten, dass er vermisst werde. In der Kabine sei es nicht mehr so laut und die Stimmung nicht mehr so optimistisch, hieß es von Mitarbeitern. Zeichen, dass in den zwei Jahren der Zusammenarbeit wohl ziemlich viel gut gelaufen ist. Der Torwart lässt aber keinen Zweifel daran, dass er sich in Augsburg wohlfühlt. Schon mehrfach war er beim Friseur, er sucht aber noch den richtigen. Gute Tipps hat er zuletzt von Alfred Finnbogason bekommen. "Natürlich ist das wichtigste, Bälle zu halten. Aber auch die Optik ist wichtig", sagt Gikiewicz und lacht.

Ab dem ersten Tag habe er Vollgas gegeben beim FCA. So wie es seine Art sei. "Für mich ist jedes Training wie ein Spiel", sagt der 32-Jährige. Er schaue auch nicht auf seine Konkurrenten, sondern nur auf sich selbst. "Ich bin mein eigenes Vorbild", sagt er. Wie viele polnische Fußballer habe er schon immer den Traum gehabt, in der Bundesliga zu spielen. Den hat er sich erfüllt. Und es sollen noch viele Jahre auf hohem Niveau dazukommen. "Ich habe meinen Traumberuf", sagt er. Fußballspielen, gutes Geld verdienen, was will man mehr? Derzeit muss er sich jedoch um seinen Zwillingsbruder Lucasz sorgen, der in Jordanien spielt und an Corona erkrankt ist. Er befindet sich momentan im Krankenhaus in Quarantäne, danach muss er noch eine Woche isoliert zu Hause verbringen. Acht Spieler von dessen Team seien positiv getestet worden. "Er hat leichtes Fieber", erzählt Rafal Gikiewicz.

Gikiewiczs Frau und seine Kinder werden bald nach Augsburg ziehen

Seine Frau und die Kinder werden nächste Woche zu ihm nach Augsburg ziehen. Bislang war er alleine hier, um sich voll auf die Vorbereitung zu konzentrieren. Die Qualität der Mannschaft hat ihn bisher überzeugt. Gleiches gilt für Trainer Heiko Herrlich. "Er ist Kumpel, aber auch Chef, das ist ein guter Mix. Wir haben Respekt vor ihm. Er und sein Trainerteam wollen jeden Spieler pushen", sagt Gikiewicz. Der Klassenerhalt ist natürlich das Ziel. Wenn der geschafft ist, "kann man nach oben schauen", sagt der neue Torwart.

Am ersten Spieltag kommt es gleich zum Duell mit seinem alten Verein Union Berlin. Und mit Andreas Luthe, der vom FCA in die Hauptstadt gewechselt ist. "Ich bin Rafal Gikiewicz, er ist Andreas Luthe, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich bin hier in Augsburg, um ein neues Kapitel zu schreiben", so Gikiewicz. Die Ziele für dieses Kapitel werden recht bald an seinem Kühlschrank nachzulesen sein.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen