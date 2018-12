vor 52 Min.

Spieltage für die Rückrunde terminiert: Zwei Flutlicht-Kracher für den FCA

Die neuen Termine für die Bundesliga-Spieltage 2019 stehen fest. Und der FC Augsburg darf gleich zweimal mit Flutlichtatmosphäre gegen Topklubs antreten.

Von Robert Götz

Die Fans des FC Augsburg können sich in der Rückrunde bei den Heimspielen gegen die Top-Klubs der Liga Bayern München und Borussia Dortmund auf das ganz besonderes-Flutlicht-Ambiente freuen. Beide Partien wurden von der DFL auf einen Freitag terminiert. Das Heimspiel gegen den FC Bayern München findet am 15. Februar statt, das gegen Borussia Dortmund am 1. März.

FCA trifft freitags auf Bayern München und Borussia Dortmund

Dass der FCA gegen den amtierenden deutschen Meister am Freitag spielt, hat mit der großen Politik zu tun. Denn am Wochenende des 22. Spieltags findet die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Um dort die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, werden zahlreiche Polizisten rund um die Uhr im Einsatz sein. In Abstimmung mit der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) an diesem Wochenende am Samstag und Sonntag keine Bundesliga-Spiele in Bayern angesetzt.

So findet die Begegnung 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund am Montagabend statt. Der FC Augsburg hat diesmal mehr Glück und empfängt den FC Bayern München bereits am Freitagabend um 20.30 Uhr.

Hier die bisher terminierten Spiele der Rückrunde:

Samstag, 19. Januar (15.30 Uhr)

FC Augsburg – Fortuna Düsseldorf

Samstag, 26. Januar (15.30 Uhr)

Borussia M’Gladbach – FCA

Sonntag, 3. Februar (15.30 Uhr)

FC Augsburg – FSV Mainz 05

Sonntag, 10. Februar (15.30 Uhr)

SV Werder Bremen – FC Augsburg

Neuansetzungen

Freitag, 15. Februar (20.30 Uhr)

FC Augsburg – FC Bayern

Samstag, 23. Februar (15.30 Uhr)

SC Freiburg – FC Augsburg

Freitag, 1. März (20.30 Uhr)

FC Augsburg – Borussia Dortmund

Samstag, 9. März (15.30 Uhr)

RB Leipzig – FC Augsburg

Samstag, 16.März (15.30 Uhr)

FC Augsburg – Hannover 96

Samstag, 30. März (15.30 Uhr)

1. FC Nürnberg – FC Augsburg

Sonntag, 7. April (15.30 Uhr)

FC Augsburg – TSG Hoffenheim

