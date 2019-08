vor 6 Min.

Wechselt Kevin Danso nach Southampton?

Das käme überraschend: Steht Kevin Danso kurz vor einem Wechsel nach England? Die Anzeichen sprechen dagegen.

In den vergangenen Wochen fiel der FC Augsburg eher als Einkäufer auf. Der Umbruch des Bundesligisten wurde mit zahlreichen Neuzugängen vorangetrieben. Von seinem Stammpersonal abgegeben hat der FCA lediglich Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Ja-Cheol Koo (Al Gharaf Sport Club/Doha) und Jonathan Schmid (SC Freiburg). Nun könnte auch Kevin Danso seine Zukunft woanders sehen.

Wie mehrere Medien berichten, soll der 20-Jährige beim FC Southampton ganz oben auf der Einkaufsliste gestanden haben. Danso selbst ist - beziehungsweise: war - einem Wechsel gegenüber wohl auch nicht abgeneigt. Mehrere Medien berichteten sogar schon, dass der Transfer perfekt sei. Fakt ist aber: Bis zum frühen Freitagmorgen gab es weder von der Premier League, noch vom FC Southampton oder dem FC Augsburg eine Bestätigung.

Keine Bestätigung für Danso-Transfer zu Southampton

Bis um 20 Uhr deutscher Zeit hätten am Donnerstag sämtliche Unterlagen beim britischen Verband eingereicht sein müssen. Anders als in Deutschland schloss das Transferfenster in England nämlich schon am 8. August. Danach sind keine Käufe mehr möglich, Verkäufe allerdings schon. Sind alle Unterlagen eingereicht, kann es aber noch eine Zeit dauern, bis diese auch vom Verband geprüft sind und der Transfer perfekt ist.

Trainer des FC Southampton ist übrigens der Österreicher Ralph Hasenhüttl und somit ein Landsmann Dansos. Hasenhüttl wechselte im Dezember 2018 zu den damals abstiegsbedrohten "Saints" und sicherte sich mit dem Klub letztlich des Klassenerhalt.

Für Danso stehen 44 Pflichtspiele für den FC Augsburg zu Buche. Der 20-Jährige etablierte sich in den vergangenen beiden Jahren unter Trainer Manuel Baum als Innenverteidiger in der Bundesliga. (AZ)

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit FCA-Kapitän Daniel Baier an.

Themen Folgen