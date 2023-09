FC Augsburg

André Hahn kämpft um sein Comeback, aber nicht mehr beim FCA

Plus Im Oktober 2022 zieht sich André Hahn beim Auswärtsspiel in Schalke eine schwere Knieverletzung zu, die er zuerst gar nicht bemerkt. Es folgen drei Operationen und eine Enttäuschung durch den FC Augsburg.

Von Robert Götz

Wann genau die Verletzung passiert ist, die das Ende seiner Karriere bedeuten kann, weiß André Hahn gar nicht. Vielleicht hatte ihn an diesem 6. Oktober 2022 das Adrenalin in seinem Körper so aufgeputscht, dass er die Schmerzen gar nicht spürte. Verwunderlich wäre es nicht. Hahn hatte den FC Augsburg an diesem Sonntag zum 3:2-Auswärtssieg bei Schalke 04 geschossen. 2:0 hatte der FCA schon geführt, Schalke ausgeglichen, die Veltins-Arena kochte, der FCA war in Unterzahl, Mergim Berisha hatte in der 71. Minute Gelb-Rot gesehen, als Hahn die Schalker Spieler und ihre 60.000 Fans mit dem 3:2-Siegtreffer (77.) schockte. Sein traumatisches Erlebnis kam erst ein paar Tage später.

André Hahn spielt gegen Schalke 04 durch

„Ich habe durchgespielt. Ich habe es erst nach dem Spiel etwas gespürt, hatte aber keine riesigen Schmerzen. Ich war selbst schockiert, als ich dann die Nachricht nach dem MRT bekommen habe“, erzählt Hahn fast genau ein Jahr und drei Operationen später. Er steht im VIP-Raum der WWK-Arena, hat das Abschiedsspiel von Daniel Baier von der Tribüne aus verfolgt.

