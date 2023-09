FC Augsburg

Baiers Abschiedsspiel: Ragnar Klavan macht auch abseits des Platzes eine gute Figur

Plus Der Innenverteidiger war einer der Garanten für das Euro-League-Wunder des FCA. Jetzt spielt er nicht nur weiter Fußball, sondern war auch bei „Let's Dance" in Estland erfolgreich.

Von Robert Götz

Wenn Daniel Baier am Samstag (14.15 Uhr) in der WWK-Arena sein Abschiedsspiel mit den „Aufstiegshelden & Friends“ und den „Eurohelden & Friends“ feiert, dann freut er sich auf alle ehemaligen Teamkollegen des FC Augsburg. Doch eine Zusage freut ihn ganz besonders: die von Ragnar Klavan. "Wir hatten zuletzt nicht so viel Kontakt in den vergangenen Jahren, aber ich hatte natürlich seine Nummer noch. Ragnar hatte eigentlich abgesagt, sich dann aber entschieden doch zu kommen“, erzählt der 39-Jährige.

Klavan, inzwischen 37, war 2012 vom AZ Alkmaar zum FCA gewechselt und sicherte sich sofort einen Stammplatz in der Innenverteidigung. Bis 2016 absolvierte der Este in dieser Zeit insgesamt 140 Pflichtspiele, darunter 125 Bundesligaspiele und sechs Europa-League-Partien. Er war eine der tragenden Säulen der Mannschaft, die sich als Tabellenfünfter in der Saison 15/16 sensationell für die Europa League qualifizierte. Dort sorgte der FCA für Furore und für unvergessliche internationale Nächte. Baier, Klavan und Co. wuchsen über sich hinaus und zogen in die Zwischenrunde ein. Dort musste man sich nach einem 0:0 im ersten Spiel knapp 0:1 beim FC Liverpool geschlagen geben. Klavan überzeugte dort so, dass ihn Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ein Jahr später für fünf Millionen Euro in die Premier League holte.

