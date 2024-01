FC Augsburg

30.01.2024

Bochum ist nicht Bayern – vor dieser Herausforderung steht FCA-Coach Thorup

Plus Mit anderen Voraussetzungen als gegen den FC Bayern bereitet sich der FC Augsburg auf das Auswärtsspiel beim VfL Bochum vor. Der Kader hat jetzt eine Größe, die Trainer Thorup gefällt.

Von Johannes Graf

Als die Spieler des FC Augsburg an diesem Dienstagvormittag in die Trainingswoche starten, sind sie bestens gelaunt. Ein Scherz hier, ein Lacher dort. Nach Niederlagen war das schon mal anders. Dass die Stimmung trotz des jüngsten 2:3 gegen den FC Bayern München so gelöst ist, hat nicht nur mit dem Sonnenschein zu tun, der die Arbeit auf dem Grün nahe der Arena begleitet. Selten waren die Augsburger den Münchner Stars derart auf Augenhöhe begegnet, wie am Wochenende. Mit ihrer Leistung brauchten sich die FCA-Spieler nicht zu verstecken. Mancher von ihnen verbrachte den freien Montag sogar auf Münchens Flaniermeile, der Maximilianstraße.

Jess Thorup nicht, der trank seinen Kaffee mit seiner Frau lieber in Augsburgs Innenstadt. In den vergangenen Wochen und Monaten ist ihm etliches gelungen, ein Erfolg gegen den FC Bayern blieb ihm indes verwehrt. Dem aberkannten 1:0 durch Elvis Rexhbecaj trauerte der 53-Jährige nach, sprach auch von Pech, das man gehabt habe. Man könne es zwar positiv sehen, dass man gegen Leverkusen und Bayern, derzeit die besten Vereine in der Bundesliga, gut gespielt habe. Doch Thorup möchte sich nicht für Niederlagen loben lassen. Nüchtern stellt er fest: "Am Ende haben wir keine Punkte. Diese fehlen uns."

