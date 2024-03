Das waren die höchsten Siege und Niederlagen für den FCA

Zweimal hat der FC Augsburg in der Bundesliga bisher 6:0 gewonnen. Es gab aber auch schon eine 1:8-Niederlage. Die höchsten Siege und Niederlagen in der Bundesliga.

Als eine Tormaschine präsentierte der FC Augsburg sich seit seinem Bundesliga-Aufstieg 2011 eigentlich nicht. So hatte der FCA vor dem Sechser-Pack in Darmstadt erst ein Mal mit sechs Toren Unterschied gewonnen. Am 20. April 2019 hieß es zu Hause gegen den VfB Stuttgart am Ende auch 6:0. Und das hatte Folgen.

VfB-Trainer Markus Weinzierl wird wenige Stunden nach der Niederlage in Augsburg entlassen

Der FCA war am 30. Spieltag als Tabellen-14. mit sieben Punkten Vorsprung in das Spiel gegen den Tabellen-16. Stuttgart (21 Zähler) gegangen. Dessen Coach, der Ex-FCA-Trainer Mark Weinzierl (derzeit ohne Verein), hatte eigentlich gehofft, an alter Wirkungsstätte den Rückstand verkürzen zu können. Doch es kam ganz anders. Rani Khedira (11.), Andre Hahn (18.) und die Doppel-Torschützen Philipp Max (29. und 58.) und Marco Richter (53. und 68.) verwandelten die ausverkaufte WWK-Arena mit ihren Toren in ein Tollhaus. Die Abreibung hatte für Weinzierl Folgen. Wenige Stunden später wurde er entlassen.

Der VfB stieg gegen Union Berlin in der Relegation ohne Niederlage ab

Der VfB stieg aber trotzdem ab. In der Relegation spielte man unter Interimstrainer Nico Willig zu Hause gegen Union Berlin 2:2, in Berlin aber nur 0:0, Union stieg aufgrund der Auswärtstorregel auf.

Der FCA hielt die Klasse, verlor aber am letzten Spieltag 1:8 beim VfL Wolfsburg

Der FCA hingegen sicherte sich mit einem 0:0 auf Schalke am 32. Spieltag den direkten Klassenerhalt und wurde am Ende 15. mit vier Punkten Vorsprung auf den VfB. Allerdings gab es am letzten Spieltag unter Trainer Martin Schmidt (jetzt Sportdirektor in Mainz) beim VfL Wolfsburg eine blamable 1:8-Klatsche. Bis dato ist das die höchste Niederlage des FCA in der Bundesliga. Trainer Martin Schmidt behielt trotzdem seinem Job. Bis zum 8. März 2020. Nach einem 0:2 beim FC Bayern wurde er von Heiko Herrlich abgelöst.

Die höchsten Bundesliga-Siege des FC Augsburg:

2. März 2024 (24. Spieltag) SV Darmstadt 98 – FC Augsburg 0:6 (0:5)

Torschützen: Demirovic, Tietz (je 2), Vargas, Jensen

20. April 2019 (30. Spieltag) FC Augsburg – VfB Stuttgart 6:0 (0:3)

Torschützen: Max, Richter (je 2), Hahn, Khedira

24. 11. 2019 (12. Spieltag) FC Augsburg – Hertha BSC 4:0 (2:0)

Torschützen: Max, Cordova, Hahn, Niederlechner

30. April 2017 (31. Spieltag) FC Augsburg – Hamburger SV 4:0 (1:0)

Torschützen: Altintop (2), Max, Bobadilla

21. November 2015 (13. Spieltag) VfB Stuttgart – FC Augsburg 0:4 (0:3)

Torschützen: Esswein, Baumgartl (Eigentor), Callsen-Bracker, Koo

22. Oktober 2023 (8. Spieltag) 1. FC Heidenheim – FC Augsburg 2:5 (2:3)

Torschützen: Tietz, Pedersen, Demirovic, Uduokhai, Rexhbecaj

Die höchsten Niederlagen in der Bundesliga

18. Mai 2015 (34. Spieltag) VfL Wolfsburg – FC Augsburg 8:1 (3:0)

Torschütze: Schieber

1. April 2017 (26. Spieltag) FC Bayern – FC Augsburg 6:0 (2:0).

7. April 2020 (21. Spieltag) Eintracht Frankfurt – FC Augsburg 5:0 (1:0).