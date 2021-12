FC Augsburg

vor 33 Min.

Der FCA bestätigt aufsteigende Tendenz – dank Dorsch und der Abwehr

André Hahn feiert den Sieg des FC Augsburg beim Auswärtsspiel in Köln.

Plus Die Niederlage vor einer Woche gegen Bochum hat die Augsburger genervt. In Köln zeigen sie die richtige Reaktion. Ein Spieler ragt dabei heraus.

Von Marco Scheinhof

Die Stimmung ist prächtig. Lautstark hallt die Musik aus der Kabine. 2:0 in Köln gewonnen, beim FC, der bis dahin in dieser Saison kein Heimspiel verloren hatte. Zudem den eigenen ersten Auswärtssieg gefeiert. Da ist es kein Wunder, dass alle Spieler des FC Augsburg nach den anstrengenden 90 Minuten mit einem Lächeln im Gesicht in die Kabine marschieren.

