Der FCA holt den Belgier Arne Engels

Der Augsburger Bundesligist macht den ersten Neuzugang in der Winterpause perfekt. Der 19-jährige Engels fliegt gleich mit ins Trainingslager nach Spanien.

Der FC Augsburg hat nach Informationen unserer Redaktion seinen ersten Neuzugang in der Winterpause verpflichtet. Für 100.000 Euro kommt der Belgier Arne Engels zum Fußball-Bundesligisten. Der 19-Jährige ist bereits in Augsburg, am Dienstag werden rund um den Trainingsauftakt im neuen Jahr die letzten Formalitäten geklärt. Am Mittwoch wird Engels bereits mit ins Trainingslager nach Spanien fliegen. Wir hatten bereits über den bevorstehenden Transfer berichtet, nun soll er über die Bühne sein.

Der offensive Mittelfeldspieler, der am liebsten auf der rechten Außenbahn spielt, ist derzeit beim FC Brügge unter Vertrag. Zuletzt spielte er in der Nachwuchsmannschaft Club NXT in der zweiten belgischen Liga. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Nun will er sich bei einem Bundesligisten versuchen. FCA-Trainer Enrico Maaßen kann sich in den Tagen in Spanien ein genaues Bild des 19-Jährigen machen und entscheiden, ob er ihn für die Rückrunde behalten möchte oder eine Ausleihe sinnvoll ist.

FCA-Stürmer Cordova ist zurück in Augsburg

Genau beobachten kann Maaßen in den nächsten Tagen auch Sergio Cordova, der nach seiner Ausleihe zu Real Salt Lake zurück in Deutschland ist. Am Montag kam er in München an, der Stürmer ist bereits beim Trainingsauftakt am Dienstag wieder dabei. Ob er auch in Augsburg bleiben wird? Angebote soll es noch keine geben, Cordova aber würde wohl gerne in die USA zurückkehren.

Den FCA verlassen wird spätestens im Sommer Florian Niederlechner. Sein Berater bestätigte am Montagabend, dass der Stürmer zur Hertha wechseln wird. Wohl erst nach Ende dieser Runde, wenn sein Vertrag ausläuft. Doch auch ein Wechsel in der nun laufenden Wintertransferperiode ist nicht ausgeschlossen. Ein Angebot aus der Hauptstadt soll es noch nicht geben. Das Heft des Handels liegt bei der Hertha, die mit Davie Selke einen Angreifer nach Köln verloren hat und vielleicht bereits Bedarf und finanzielle Kapazitäten hat. Sollte die Hertha tatsächlich einen schnelleren Transfer anstreben, könnte der FCA noch Ablösesumme kassieren. Würde aber einen wichtigen Stürmer an einen Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg verlieren.