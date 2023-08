FC Augsburg

07:42 Uhr

Die Spiele gegen Salernitana und Neapel sind ein Stresstest für den FC Augsburg

Plus Der FCA tritt in Italien gegen Salernitana und Neapel an. Warum sich Trainer Enrico Maaßen auf diese Herausforderungen eine Woche vor dem Saisonstart freut.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Manchem Trainer wäre das womöglich zu stressig. Zwei Spiele in zwei Tagen, dazu ein Hin- und Rückflug nach Italien. Es gibt in der Tat ruhigere letzte Wochenenden vor dem Pflichtspielstart. Enrico Maaßen aber hat ganz bewusst diese letzte Herausforderung gewählt. Sein FC Augsburg spielt am Samstagabend (20.30 Uhr) bei US Salernitana, am Sonntag (18.30 Uhr) in Castel die Sangro gegen den SSC Neapel. Inklusive Hinflug nach Neapel am Samstagmittag und Rückflug nach München am Montagmittag.

"Das ist noch mal ein richtig gutes Gesamtpaket", schwärmte Maaßen am Donnerstag. Zum einen seien beide Spiele wichtig für die Weiterentwicklung der Mannschaft, zum anderen sei es für das Teamgefüge hilfreich, diesen Kurzausflug nach Italien zu unternehmen. Kein Zögern also, als das Angebot kam, sondern direkt zugreifen. Zumal der FCA damit auch noch etwas Geld verdienen kann. Für den neuen Sportdirektor Marinko Jurendic wird es die erste Dienstreise werden. "Wir erwarten uns letzte Aufschlüsse. Es geht zur Generalprobe, das ist gute Gelegenheit, mit dem Staff und dem Team unterwegs zu sein und mit den Spielern zu reden", sagte der Schweizer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen