FC Augsburg

05:00 Uhr

Diese Erkenntnisse bringt der FCA aus München mit

Plus Augsburgs Trainer Enrico Maaßen sieht trotz des 1:3 bei den Bayern eine starke Leistung. Auf dem Transfermarkt soll sich in dieser Woche noch einiges tun.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Der Bus wartete bereits, der Motor lief. Enrico Maaßen aber nahm sich noch die Zeit für ein paar Gespräche. Hinter dem Trainer des FC Augsburg schlich Thomas Tuchel nach draußen, während sein Kollege leidenschaftlich über das eben Erlebte sprach. Über seine Eindrücke der 1:3-Niederlage beim FC Bayern, die vermeidbar gewesen wäre.

30 Minuten sei seine Mannschaft klar überlegen gewesen, sagte Maaßen. "Wir hatten alles unter Kontrolle", so der FCA-Trainer. Und das in München. Letztlich aber stand eine Niederlage, die vom Ergebnis her so gar nicht knapp wirkte. Seine Mannschaft habe Moral und Charakter gezeigt, was "nach einem solchen Umbruch nicht selbstverständlich ist". Trotz 0:3-Rückstands habe sie den Glauben an sich und die Spielweise nicht verloren. "Die Erkenntnis ist: Wir können auch gegen Topteams phasenweise gut mithalten", sagte Maaßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen