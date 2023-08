FC Augsburg

vor 50 Min.

Dorsch und Cardona fehlen dem FCA bei den Testspielen in Italien

Plus FCA-Trainer Enrico Maaßen kann in den Testpartien gegen Salernitana und Neapel nicht seine Bestbesetzung aufbieten. Auch ein erhoffter Geldregen bleibt vorerst aus.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Der FC Augsburg reist nicht in Bestbesetzung zu den beiden Testspielen an diesem Wochenende in Italien. Niklas Dorsch und Irvin Cardona sitzen wegen eines Infekts nicht im Lufthansa-Flieger, der von München um 10.50 Uhr Richtung Neapel startet. Am Samstagabend (20.30 Uhr) steht die Partie gegen US Salernitana auf dem Programm, am Sonntag wartet um 18.30 Uhr der italienische Meister SSC Neapel.

Ausgerechnet vor der Generalprobe fehlen dem FCA Dorsch und Cardona

Zwei Spieler also fehlen kurzfristig, ein Rückkehrer ist allerdings dabei. Mergim Berisha war erst am Mittwoch wieder so richtig ins Mannschaftstraining eingestiegen, trotz der nur wenigen Einheiten seitdem entschied sich Enrico Maaßen, den Nationalstürmer mit nach Italien zu nehmen. Der FCA-Trainer plant, Berisha rund 15 Minuten Spielzeit zu geben. Fit ist Berisha wieder, jetzt geht es darum, auf das Fitnesslevel seiner Kollegen zu kommen. Testspiele helfen dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen