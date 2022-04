FC Augsburg

13:34 Uhr

Ein Strafstoß, viele Diskussionen und ein Erfolg – der FCA im Glück

Plus Nach zwei Erfolgen in Serie wächst beim FC Augsburg die Zuversicht, erneut den Klassenerhalt schaffen zu können. Der Weg zum 2:1 gegen Mainz hätte emotionaler kaum sein können.

Von Johannes Graf

Als Markus Weinzierl im Nachgang der Partie zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 seine Sicht schilderte, wirkte er beinahe trotzig. "Wir brauchen uns nicht an dieser einen Szene aufzuhängen", betonte der Augsburger Trainer. Es schien, als sah der 47-Jährige den 2:1 (1:0)-Erfolg seiner Mannschaft nicht ausreichend gewürdigt. Als würde zu viel diskutiert, statt darauf zu blicken, was das Spiel überdauern wird. Der FCA hat erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit zwei Erfolge in Serie verbucht und den Abstand zum Relegationsplatz auf sechs Punkte und fünf Tore vergrößert. Doch würde man nur auf Zahlen und Statistiken blicken, dem Spiel wäre damit nicht Genüge getan. Viel war im Vorfeld über diese Begegnung gesprochen worden, viel wurde danach diskutiert. Das Aufeinandertreffen war nicht arm an Emotionen und Aufregern.

