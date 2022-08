FCA-Einzelkritik: Viermal die Note 5 – Neuzugänge fallen durch

Plus Gegen den SC Freiburg verpatzt der FCA den Auftakt in die Bundesligasaison. Diese Noten verdienen sich die FCA-Profis bei der deutlichen 0:4-Niederlage.

Einen attraktiveren Spielstil hatte Enrico Maaßen als Trainer des FC Augsburg in Aussicht gestellt. Beim 0:4 (0:0) gegen den SC Freiburg jedoch ist davon nichts zu sehen. Die Mannschaft hat zwar mehr Ballbesitz, ohne jedoch inspiriert zu agieren. Die Bewertung der Augsburger Profis in der Einzelkritik.