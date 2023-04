FCA-Manager Stefan Reuter: Keine Anfragen für Pepi

Plus Der Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg hat am Montag auf die Vorwürfe von Ricardo Pepi und dessen Berater reagiert. Reuter betonte noch einmal, dass es derzeit keine Angebote für den US-Amerikaner gibt.

Während der FC Augsburg am Wochenende noch mit der Aufarbeitung der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln beschäftigt war, entfachte 800 Kilometer weiter nördlich in Groningen Ricardo Pepi aufs Neue eine Debatte, die schon länger köchelt. Der US-Amerikaner war bei der 1:2-Niederlage des stark abstiegsbedrohten FC Groningen gegen den FC Utrecht ohne Torerfolg geblieben.

Nach der Partie betonte der 20-jährige Leihspieler noch einmal, dass er nicht nach Augsburg zurückkommen würde. "Ich will nicht zurück nach Augsburg. Das habe ich den Klub auch wissen lassen", sagte der Mittelstürmer dem niederländischen Fußballmagazin Voetbal International. Ihm seien Dinge vorgespielt und versprochen worden, die nicht eingehalten wurden. "Wegen der Art und Weise, wie sie mich behandelt haben, ist nach Augsburg zurückzugehen keine Option."