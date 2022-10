FC Augsburg

18:24 Uhr

FCA-Stürmer Ermedin Demirovic hofft auf eine außergewöhnliche Saison

Ermedin Demirovic entwickelte sich beim FC Augsburg in kürzester Zeit zum Führungsspieler.

Plus Demirovic hat schon fünf Tore für den FC Augsburg erzielt und damit großen Anteil am Aufschwung. Von bisher zwei verletzten Spielern gibt es gute Nachrichten.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Die Schülerinnen und Schüler warten schon. Gespannt sitzen sie auf ihren Stühlen in der Turnhalle der Maria-Stern-Schule in Augsburg. Um kurz nach acht Uhr ist es so weit, Ermedin Demirovic kommt durch die Tür. Die Schule hat mit 26.839 Kilometern das erfolgreichste Schul-Team im Stadtradeln gestellt. Ein Lohn dafür ist der Besuch des Augsburger Fußballprofis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen