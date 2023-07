Geldregen für den FCA? Ex-Spieler Danso vor Wechsel nach Neapel

Er war eben damals leider noch nicht so weit,

wie die damaligen Spieler vor Ihm und musste sich deshalb auch wohl "berechtigt hinten" anstellen!

Das sollte man als FCA-Fan/in, eigentlich schon auch "richtig" sehen, bzw. noch im Kopf haben, dass der FC A ihn unbedingt halten wollte!



Der junge Kerl sah das eben etwas anders und hat vielleicht den "falschen Ratschlägen" von seinem "Ösi-Landsmann Hinteregger" eben mehr geglaubt, als was ihm Stefan Reuter und der damalige Trainer anbieten konnte, denn er wurde ja auch in einigen Spielen eingesetzt!



Und, dass er sich dann aber so gut entwickelt hat, das habe auch ich und wahrscheinlich auch viele andere Fußballkenner "nicht so vorhersehen können!

Oder etwa Sie Frau Maja S.

denn ich glaube, dass ich Sie sogar unter anderem Namen, (man tausche einfach mal den Vor und Nachnamen gegeneinander aus) vielleicht dann sogar persönlich als Fußball-Kennerin, kenne!

Nix für ungut.

Melden