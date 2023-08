FC Augsburg

"Kampfkraft und Biss": Jurendic möchte nicht nur der ruhige Schweizer sein

Plus Der neue Sportdirektor des FCA sieht sich am genau richtigen Platz. Wie seine ersten Tage aussehen und was er alles bis zum Pflichtspielstart beeinflussen kann.

Kurz vor Schluss tauchte auch Marinko Jurendic auf. Die Sonne schien, warum also nicht ein paar Minuten der Übungseinheit anschauen? So schlenderte der Schweizer in Richtung Trainingsplatz und stellte sich dort an den Zaun neben die Fans, um Teile des öffentlichen Trainings am Donnerstagmorgen zu beobachten. Recht schnell aber musste der 45-Jährige wieder zurück in Richtung Stadion. Um 13 Uhr stand seine erste Pressekonferenz an, der Fußball-Bundesligist präsentierte mit Jurendic seinen neuen Sportdirektor.

Pünktlich um 13 Uhr betrat er den renovierten Pressekonferenzraum der WWK-Arena. Die Wände sind farblich mit den Vereinsfarben gestaltet, alles wirkt moderner und frischer. Wie es auch der FC Augsburg sein möchte. Jurendic ist dabei ein wichtiger Faktor in Zeiten des personellen Umbruchs. Die Augsburger hatten sich schon länger überlegt, sich mit einem Sportdirektor in der Führungsspitze breiter aufzustellen. Die Suche dauerte, mit dem 45-Jährigen aber hoffen die Augsburger Entscheider Stefan Reuter und Michael Ströll, den richtigen Mann gefunden zu haben.

