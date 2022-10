Knackt der FCA den Rekord für die meisten Gelben Karten in einer Saison?

Plus Der FC Augsburg hat bisher mit Abstand die meisten Verwarnungen aller Bundesligateams kassiert. Geht das so weiter, könnte eine historische Marke fallen.

Auf das Lob von Leipzigs Trainer Marco Rose hätte FCA-Trainer Enrico Maaßen wohl gerne verzichtet, wenn der FCA stattdessen drei Punkte bekommen hätte. Aber es gab trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung gegen die Sachsen nur einen Punkt und eben warme Worte des Trainerkollegen, mit dem Maaßen noch in der vergangenen Saison bei Borussia Dortmund zusammengearbeitet hatte: "Glückwunsch zur Entwicklung dieses unangenehmen Spielstils." Dieser besteht aus mutigem Anlaufen des Gegners schon während dessen Spielaufbaus, einem hohen Risiko – und einer großen Portion Galligkeit. Maaßen-Ball.