FC Augsburg

05:59 Uhr

Nicht ausverkauft: Warum gegen Köln nur der Gästeblock voll war

Plus Der FC Augsburg hätte den Klassenerhalt perfekt machen und im Stadion eine Party feiern können. Doch voll war die WWK-Arena nicht. Welche Gründe dafür verantwortlich sind.

Von Johannes Graf

Wer an diesem Nachmittag den Ton angab, diese Frage war leicht zu beantworten. Der 1. FC Köln mobilisiert in der Schlussphase dieser Fußballbundesliga-Spielzeit seine Fans, rund 4000 Unterstützende hatte der Traditionsklub in die Augsburger Arena mitgebracht. Was die Fans veranstalteten, mit Fahnen, Trommeln, Banner und Lautstärke, das beeindruckte. Enttäuschend aus Augsburger Sicht verlief nicht nur die Partie (1:4), ebenso hatte es der Bundesligist nicht geschafft, alle Karten für das vorletzte Heimspiel dieser Runde zu veräußern. Und das, obwohl Augsburg den Klassenerhalt perfekt hätte machen können. Das mäßige Zuschauerinteresse wirft Fragen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen