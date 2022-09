FC Augsburg

14:46 Uhr

Sieg gegen Bayern: So erklärt FCA-Trainer Maaßen die Risiko-Taktik

Plus Augsburgs Trainer Enrico Maaßen ging gegen den FC Bayern volles Risiko – und wurde belohnt. Wie er das Vorgehen erklärt – und was mit "dicken Eiern" zu tun hat.

Von Florian Eisele

Viele Zuschauer und wohl auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann rieben sich kurz nach Anpfiff zwischen FCA und FC Bayern die Augen: Nicht aus einer stabilen Defensive heraus, sondern mit einem ultra-offensiven Pressing ging Augsburg die Aufgabe an. Teilweise schob Augsburg beim Ballbesitz der Bayern alle Spieler über die eigene Mittellinie, um die Münchner in ihrem Spielaufbau zu stören. Dazu kam die FCA-Büffelherde: Mit den körperlich starken Ermedin Demirovic, Florian Niederlechner und Mergim Berisha standen drei Mittelstürmer auf dem Feld, dazu kam mit André Hahn ein weiterer Angreifer hinzu, der auch über seine Physis ins Spiel kommt. Am Ende stand ein sensationeller 1:0-Sieg für den FCA zu Buche.

