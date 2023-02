FC Augsburg

So sieht die Bilanz des Transfermeisters FC Augsburg aus

Plus Der FC Augsburg hat im Winter die meisten Einkäufe in der Fußball-Bundesliga getätigt, aber kaum mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Eine Personalie ist noch offen.

Von Marco Scheinhof

Langweilig wurde es nicht. Einige Flugkilometer dürften in diesem Winter bei den Verantwortlichen des FC Augsburg auch zusammengekommen sein. Seit der Nacht auf Mittwoch ist das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga geschlossen. Einkäufe sind nun nicht mehr möglich, sehr wohl aber noch Abgänge in Ligen, bei denen das Transferfenster noch geöffnet ist.

