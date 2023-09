Vor Leipzig-Partie: FCA-Trainer Maaßen kündigt Veränderungen an

Mit einem Auswärtsspiel beendet der FCA die kurze Bundesliga-Pause. Das sagt Trainer Enrico Maaßen vor dem Spiel zu Stefan Reuters Rückzug und zum Angstgegner RB Leipzig.

Im Auswärtsspiel bei RB Leipzig möchte der FC Augsburg den ersten Sieg in der laufenden Bundesligasaison holen (Samstag, 15.30 Uhr/live Sky). Das sagt Trainer Enrico Maaßen vor dem Spiel zu Stefan Reuters Rückzug, Angstgegner Leipzig und der Rolle des ehemaligen Kapitäns Jeffrey Gouweleeuw.

Zur Länderspielpause:

Wir haben die Zeit sehr intensiv genutzt und ein Testspiel (2:1 gegen Greuther Fürth, d. R.) stattfinden lassen, um im Rhythmus zu bleiben. Wir haben den Fokus darauf gelegt, stabiler zu werden. Viele Defensivspieler waren vor Ort. Das war gut. Wir haben intensiv gearbeitet.

Zu RB Leipzig:

Leipzig ist eine Mannschaft mit hoher Qualität, die versucht, viel Fußball zu spielen. Eine Umschaltmannschaft mit viel Tempo. Bei uns wird es nur so gehen, dass wir als Kollektiv funktionieren und einen mutigen Ansatz wählen. Wir brauchen eine gute Balance zwischen Fußball spielen und langen Bällen, zwischen tiefem Verteidigen und hohem Pressing. Wir müssen überzeugt sein, dass wir drei Punkten holen können. Frech und forsch dort auftreten, ist das Ziel. Wir wissen, dass wir gegen sehr gute Mannschaften schon sehr gute Spiele gezeigt haben. Auf dem Tableau sieht es sehr klar aus. Aber ich finde, es ist nicht so klar.

Lesen Sie dazu auch

Zur künftigen Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Sport-Geschäftsführer und jetzigen Berater Stefan Reuter:

Stefan hat uns und die Mannschaft vorab informiert. Ich habe mit ihm sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Für mich als jungen Trainer ist sehr wertvoll, dessen Erfahrung mitzubekommen. Ich bin auch froh darüber, dass er für mich weiter als Ratgeber zur Verfügung steht. Wir haben ein inniges Verhältnis. Das wird auch so bleiben. Auch wenn Marinko Jurendic (Sportdirektor, d. R.) für mich jetzt der Hauptansprechpartner ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zu Veränderungen in der Startelf:

Ich bin der festen Meinung, nur über Kontinuität Stabilität zu erreichen. Trotzdem werden wir in Leipzig Anpassungen vornehmen.

Zur Rolle des ehemaligen Kapitäns Jeffrey Gouweleeuw:

Jeff ist nicht mehr Kapitän der Mannschaft. Das heißt aber nicht, dass er nicht mehr zum Einsatz kommt. Nach seiner Verletzung hat er gebraucht, um Fitness zu bekommen. Gegen Fürth hat er Einsatzzeit bekommen, jetzt hat er die komplette Woche trainiert und macht Extraschichten, um das Fitnesslevel zu erreichen. Er hat jetzt ein Level erreicht, wo man darüber nachdenken kann, ob er wieder im Kader ist. Weil er sicherlich in der Lage ist, eine Halbzeit zu spielen.

Zur sechsjährigen Sieglosserie gegen RB Leipzig:

Im vergangenen Jahr haben wir das vor dem Spiel in Leverkusen thematisiert (FCA hatte noch nie in der Bundesliga gegen Leverkusen gewonnen, d. R.). Dann mache ich es jetzt auch so gegen Leipzig. Es ist möglich, diese Mannschaften zu schlagen.

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.