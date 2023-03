FC Augsburg

18:07 Uhr

Warum Augsburgs Ruben Vargas an einen Erfolg in München glaubt

Plus Der Schweizer Ruben Vargas stand nach seiner Verletzungspause gegen Bremen erstmals wieder in der FCA-Startelf. Nun freut er sich auf den FC Bayern – und ist optimistisch.

Von Marco Scheinhof

Ruben Vargas lachte viel. Die Zeit der Sorgen ist erst einmal vorbei, das zeigte das öffentliche Training am Dienstag deutlich. Am Samstag stand der Schweizer erstmals nach längerer Zeit beim 2:1-Sieg gegen Bremen in der Startelf des FC Augsburg. Eine Entscheidung, die Vargas mit viel Engagement rechtfertigte. Nach 68 Minuten war Schluss, Vargas hatte sich verausgabt. „Da habe ich gemerkt, dass ich richtig platt war. Bis dahin hatte ich aber viele gute Aktionen“, sagte der Offensivspieler.

