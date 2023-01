FC Augsburg

06:20 Uhr

Warum die neue Position beim FCA Arne Maier guttut

Plus Der Augsburger Mittelfeldspieler ist auf die rechte Außenbahn gewechselt. Ein Schachzug, der bislang aufgeht. Gegen Dortmund erzielte er ein Tor. Worauf er gegen Gladbach hofft.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Arne Maier kam als einziger Augsburger Spieler in die Mixed-Zone, die Begegnungsstätte mit den Journalisten, die keine TV-Kamera tragen und damit am Ende der Gesprächsnahrungskette stehen. In Dortmund ist diese Mixed-Zone seit der Corona-Pandemie ins Freie direkt vor den Mannschaftsbus verlegt worden – und damit eine echte Herausforderung für die Spieler. Die sollen, noch verschwitzt und im Trikot steckend, das erledigen, was ohnehin nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt: erklären, warum ein Spiel so gelaufen ist, wie es nun mal ist, und warum im schlimmsten Fall am Ende eine Niederlage stand.

