FC Augsburg

18:05 Uhr

Weinzierl hat endlich mehr Möglichkeiten im FCA-Angriff

Plus Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt füllt sich der Kader des FC Augsburg zusehends. Diese Schlüsselspieler kehren vor der Partie am Sonntag zurück.

Von Johannes Graf

Wird jeder Bundesligatrainer bestätigen: Ein erfolgreicher Start in die Rückrunde kann Schwung für die restlichen Partien einer Saison geben. Mit dem 1:3 in Hoffenheim ist dem FC Augsburg dieser Energieschub jedoch verwehrt geblieben. Andererseits betonen Trainer wie Markus Weinzierl ebenso gerne, wann und gegen wen ihre Mannschaft die Punkte für den Klassenerhalt holt, ist nahezu nichtig. Hauptsache, man holt sie. So hat der FCA in der laufenden Bundesligarunde unter anderem gegen die Spitzenteams des FC Bayern München und des 1. FC Köln gewonnen, während er sich in Duellen mit den potenziellen Absteigern aus Bielefeld und Fürth Punkteteilungen erlaubte. Längst befindet sich der FCA in einer Tabellensituation, in der er nicht wählerisch sein darf. Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr/live DAZN) droht ein direkter Abstiegsplatz, sollte der FCA nicht gewinnen und Bielefeld zugleich das Duell mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten Fürth für sich entscheiden.

