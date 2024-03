Neue Folge Viererkette: Der FC Augsburg hat Europa fest im Blick

Gegen Wolfsburg gelingt dem FC Augsburg der vierte Sieg in Folge. Die internationalen Plätze sind im Blick – und es gibt ein besonderes Jubiläum.

Wenn's mal läuft, dann läuft es richtig. Den Beweis für diese These lieferte am Wochenende der FC Augsburg im Spiel beim VfL Wolfsburg. Beim Stand von 1:0 für die Wölfe ereignete sich die Szene, die spielentscheidend war: Nach einem Zweikampf mit Kevin Mbabu zeigte Schiedsrichter Timo Gerach dem Wolfsburger Patrick Wimmer Rot – eine harte Entscheidung. Dazu passte, dass Arne Maier den Freistoß zum Ausgleich verwandelte.

Am Ende stand ein 3:1-Sieg für den FCA gegen Wolfsburg, ein Doppelpack von Jakic – und die Siegesserie wurde nun auf vier Erfolge in Serie (gab's zuletzt in der Spielzeit 14/15) ausgebaut. Darüber hinaus gibt es noch ein besonderes Jubiläum für den FC Augsburg, der von nun an mit mindestens einem Auge auf die europäischen Plätze schielt. Über die Situation beim FCA sprechen diesmal Robert Götz und Florian Eisele.

Der FC Augsburg hat die zehnte Trainerentlassung in der Bundesliga auf dem Konto

Einen weiteren Beleg für die eingangs erwähnte These lieferte übrigens auch der VfL Wolfsburg – nur in umgekehrter Form. Die Folge nach elf sieglosen Spielen in Folge: Trainer Niko Kovac musste gehen und wurde noch am Sonntag durch den ehemaligen Ingolstädter und Leipziger Coach Ralph Hasenhüttl ersetzt. Die Demission von Kovac war für den FC Augsburg eine Art besonderes Jubiläum: Zum zehnten Mal wurde in der Bundesliga ein Coach nach einem Spiel gegen den FCA entlassen. Der letzte Trainer, der nach einer Partie gegen Augsburg gehen musste, war im November 2021 der damalige Hertha-Coach Pal Dardai gewesen.

Ansonsten lieferte der Nachmittag noch einen weiteren guten Grund, warum der FC Augsburg die Kaufoption für den bislang von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Kristijan Jakic ziehen sollte. Der Kroate, ohnehin schon ein Fixpunkt im neuen System von Jess Thorup mit Raute, traf doppelt und kürte sich so zum Mann des Tages. Damit steht fest: Der FCA steht auf Platz sieben – so gut war man zuletzt in der Europa-League-Saison 2014/15. Warum es dennoch ein bisschen was zu meckern gibt und warum diesmal ausgerechnet Fans des FC St. Pauli für das negative Lowlight des Spieltags sorgten und für welche FCA-Spieler es in der Länderspielpause noch um ein Ticket zur EM geht – all das gibt es in der Viererkette zu hören.

