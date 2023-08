Neue Folge Viererkette: Der FCA startet mit Spektakel – ist das jetzt gut?

Gegen Mönchengladbach kämpft sich der FCA zurück ins Spiel, steht kurz vor dem Sieg – und verschenkt diesen doch noch. Ein Schuss der Polizei sorgt für Aufsehen.

Nach dem 0:2 in Unterhaching stand der FC Augsburg gleich zu Beginn der neuen Bundesligasaison unter Druck. Gegen Mönchengladbach zeigte die Mannschaft von Enrico Maaßen zwar viele Defensivpatzer, aber auch Kampfgeist: Aus einem 0:2-Rückstand wurde eine 4:3-Führung. Als alles nach einem Sieg aussah, passierte das, was auch in der vergangenen Saison immer wieder geschah: ein Ausgleich kurz vor Schluss. 4:4 hieß es letztlich. Was von dem Spiel nun zu halten ist – darüber sprechen Johannes Graf und Florian Eisele in der aktuellen Ausgabe des FCA-Podcasts "Viererkette".

Positiv ist der Druck, den Augsburg im Spiel nach vorne entwickelte. Auch nach einem frühen Rückstand steckte das Team nicht auf und hätte sich beinahe für seine Mühen belohnt – wenn sich nicht vor jedem Gegentor individuelle Fehler eingeschlichen hätten. Vor allem der in der Nachspielzeit gegebene Elfmeter gegen den FCA sorgte für Ärger. Dass Schiedsrichter Daniel Schlager sich die Szene nicht in der Wiederholung selbst ansah, konnte FCA-Trainer Maaßen nicht verstehen. Ob der Elfmeter nun berechtigt war oder nicht – dazu gibt es auch innerhalb der Viererkette kontroverse Ansichten. Nicht strittig ist hingegen, dass Augsburg es bei aller Euphorie in der Defensive besser machen muss.

Ein Schuss aus einer Polizeipistole sorgte für Aufsehen rund um das FCA-Stadion

Einer, dessen vornehmliche Aufgabe das Stärken der Abwehr ist, ist Felix Uduokhai. Der ehemalige U21-Nationalspieler verlängerte unter der Woche etwas überraschend seinen Vertrag. Wie das zu bewerten ist und welche Konsequenzen sich daraus ergeben – auch das ist Thema in der Viererkette. Für Aufsehen sorgte zudem abseits des Geschehens auf dem Rasen die Meldung, dass sich nach Spielende ein Schuss aus einer Polizeiwaffe löste, das Projektil schlug in einen Fanbus der Gladbacher ein, der zu diesem Zeitpunkt unbesetzt war. Nach Angaben des Präsidiums Schwaben-Nord erlitten drei Polizisten ein Knalltrauma, ein Beamter zog sich Schürfwunden zu. Was noch dazu bekannt ist, hört ihr ebenfalls in der Viererkette.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.

