Neue Folge Viererkette: Der Mainz-Sieg taugt für Maaßen nicht als Wendepunkt

Gegen Mainz gelingt dem FCA ein wichtiger 2:1-Sieg. Die Faktoren: Wille, Glück, Demirovic und Gouweleeuw. Die Position von Maaßen ist nur bedingt verbessert.

Was für ein Nervenspiel, was für ein Zittern, was für ein wichtiger Sieg: Mit 2:1 behält der FC Augsburg im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 ganz knapp die Oberhand. Dabei sah gerade zu Beginn nichts danach aus, als ob Trainer Enrico Maaßen mit seiner Mannschaft den ersten Saisonsieg einfahren würde. Auch die Schlussphase, in der Augsburg eine halbe Stunde in Unterzahl überstehen musste, wurde zur Nervenprobe. Warum der Erfolg wertvoll ist, aber noch nicht zum Wendepunkt für den FCA und den unter Druck stehenden Trainer Enrico Maaßen taugt - darüber sprechen Robert Götz, Johannes Graf und Florian Eisele in der aktuellen Ausgabe der Viererkette.

Vor allem die ersten zehn Minuten vermittelten nicht den Eindruck, dass sich der FCA gefangen haben könnte. Nach sechs Minuten brachte Ajorque die 05er in Führung, nach zehn Minuten lag der Ball schon wieder im Kasten von Finn Dahmen. Der Treffer von Stefan Ball wurde aber wegen einer hauchdünnen Abseitsposition annulliert. Ob der FCA nochmals zurück gekommen wäre, wenn der Videoschiedsrichter nicht gegen das Tor entschieden hätte - das ist äußerst fraglich. So aber nahm Augsburg die Chance an, ging durch einen Doppelpack von Demirovic in Führung und verteidigte diesen auch, nachdem Arne Engels mit Rot vom Platz musste.

FCA-Trainer Enrico Maaßen kann durchatmen, mehr nicht

Das Fazit der Viererkette nach Schlusspfiff: Es gab schon Spiele, die der FCA verdienter gewonnen hat. Dass alle Statistiken für die Mainzer Gäste sprechen, ist zwar auch dem Umstand geschuldet, dass Augsburg eben eine halbe Stunde in Unterzahl spielen musste und sich folglich aufs Verteidigen des Vorsprungs beschränkte. Selbst Maaßen gab nach Spielende zu, dass der Sieg auch glücklich war. Ein Wendepunkt sieht anders aus. Warum das Spiel aber sehr wohl für Jeffrey Gouweleeuw und Ermedin Demirovic eine Initialzündung sein könnte, wie vielsagend das Fazit von Sportdirektor Marinko Jurendic ist und warum die nächste Bewährungsprobe bevorsteht - all das ist in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch