Neue Folge "Viererkette": Ein Elfmeter und viele Emotionen

Die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 bietet reichlich Diskussionsstoff. Im Mittelpunkt: eine äußerst strittige Szene in der ersten Hälfte.

Schon im Vorfeld war diese Begegnung keine wie jede andere in der Fußball-Bundesliga. Dass die Partie gegen den FSV Mainz 05, eigentlich im März angesetzt, verschoben werden musste, passte den Verantwortlichen des FC Augsburg so gar nicht. Doch nach dem 2:1 (1:0) am Mittwochabend wollte sich niemand mehr mit der Vorgeschichte aufhalten. Zu glücklich waren Trainer Markus Weinzierl, Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und die Augsburger Spieler, als dass sie nochmals in der Vergangenheit bohren wollten. Sechs Punkte hat der FCA nun Vorsprung auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg – eines der Themen, mit dem sich die aktuelle Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, beschäftigt. Die AZ-Reporter Florian Eisele und Johannes Graf sprechen darüber, warum der FCA plötzlich wieder alle Chancen hat, ein weiteres Jahr erstklassig zu bleiben.

Welcher Faktor das Glück war – auch darüber sprechen die Reporter des FCA-Podcast "Viererkette"

Und dann geht es natürlich noch um den Aufreger am Mittwochabend. Um einen Strafstoß, den es im Jahr 2022, in Zeiten des Videoschiedsrichters, eigentlich nicht mehr hätte geben dürfen. Doch die Kommunikationsprobleme zwischen den Schiedsrichtern Matthias Jöllenbeck (auf dem Platz) und Tobias Stieler (VAR im Kölner Keller) waren derart ausgeprägt, dass der Pfiff bestehen blieb. Wie Jöllenbeck die Entscheidung erklärte – auch darüber tauschen sich Eisele und Graf aus.

Am Ende des Tages – um eine Floskel zu bemühen – bleibt der Erfolg des FC Augsburg. Nun wäre es unfair, diesen dreifachen Punktgewinn einzig und allein mit Glück zu erklären, doch dieser Faktor habe definitiv Einfluss genommen, meinen die Gesprächspartner in unserem FCA-Podcast. Wer für Eisele und Graf der Mann des Spiels sein muss, welcher Song am besten zu diesem emotionalen Spiel gegen Mainz passt und warum das Auswärtsspiel bei Bayern München nun etwas von seinem Schrecken verloren hat – all das ist in der aktuellen "Viererkette" zu hören. (joga)

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

