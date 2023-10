Neue Folge Viererkette: Entscheidet sich gegen Darmstadt Maaßens Zukunft?

Nach der Freiburg-Pleite wartet der FCA nun seit einem Jahr auswärts auf einen Sieg. Das Darmstadt-Spiel wird wichtig – und Felix Neureuther ist zu Gast in der Viererkette.

Zu einer der großen Konstanten in der Bundesliga scheint sich die alljährliche Niederlage des FC Augsburg beim SC Freiburg zu entwickeln: Von den letzten acht Spielen im Breisgau verlor der FCA sieben. Auch am Sonntagabend gab es in einer schwachen Bundesliga-Partie ein 0:2. Damit wartet Augsburg seit nunmehr einem Jahr auf einem Sieg in einem Auswärtsspiel, kassierte in 16 Partien in der Fremde 13 Niederlagen und holte drei Remis. Auch die Position von FCA-Trainer Enrico Maaßen hat sich mit der neuerlichen Pleite nicht verbessert, der Druck hat sich nochmals erhöht.

Die Viererkette – diesmal bestehend aus Robert Götz, Johannes Graf und Florian Eisele – ist sich sicher: Im Heimspiel gegen Darmstadt am nächsten Samstag sollte das Team nicht nur einen Sieg, sondern auch eine überzeugende Leistung liefern. Außerdem gibt es einen Spezialgast in der Viererkette: Felix Neureuther, ehemaliger Skirennfahrer und heutiger Sportexperte, spricht über seine Erlebnisse mit dem FCA.

Gegen Freiburg war mehr drin, gegen Darmstadt muss mehr drin sein

Über die Wahrnehmung des FCA-Auftritts in Freiburg gibt es höchst widersprüchliche Sichtweisen: Während Maaßen und einige seiner Spieler mit dem Gezeigten durchaus zufrieden waren, ist die Viererkette sich zwar auch nicht einig, ist aber auch alles andere als auf einer Linie mit Maaßen. Einig sind sich unsere Redakteure jedoch darin: Gegen ein sichtlich angeschlagenes Freiburg, bei dem gleich mehrere wichtige Spieler fehlten, war deutlich mehr drin. Allerdings darf bei dem ein oder anderen Akteur in Rot-Grün-Weiß auch die Frage gestellt werden: Reicht die Qualität für die Bundesliga? In jedem Fall lieferten einige Spieler haarstäubende Fehler ab.

Klar ist zudem auch: Enrico Maaßens Position ist alles andere als gefestigt. Will der Trainer eine halbwegs ruhige Länderspielpause erleben, sollte Augsburg im nächsten Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Darmstadt eine überzeugende Leistung zeigen und drei Punkte holen, um den Mitbewerber um den Klassenerhalt auf Distanz zu halten.

Felix Neureuther spricht über seine Erlebnisse mit dem FCA

Einen Gastauftritt in der Viererkette liefert zudem Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther ab. Der 39-Jährige sagt, wie er den FCA bislang erlebt hat, wie er das Abschiedsspiel seines Freundes Daniel Baier vor kurzem erlebt hat und wie er den Klub allgemein verfolgt. Reinhören lohnt sich!

