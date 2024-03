Neue Folge Viererkette: Ist der FCA erwachsen genug für Europa?

Das Spiel des FC Augsburg gegen Heidenheim ist vielleicht nicht schön anzusehen - am Ende stehen aber drei Punkte, der dritte Sieg in Folge und neue Perspektiven.

Nein, klassisch schön war es nicht, was der FC Augsburg und der 1. FC Heidenheim am Samstagnachmittag boten. Am Ende standen aber mehrere Erkenntnisse. Die erste: Das 1:0 gegen den Aufsteiger von der Ostalb war der dritte Sieg in Folge für die Mannschaft von Jess Thorup, zudem der zweite Zu-Null-Sieg in Folge nach dem sensationellen 6:0 in Darmstadt in der Vorwoche. Zudem scheint der Klassenerhalt angesichts von 14 Punkten Vorsprung so gut wie sicher zu sein - und der Blick geht durchaus nach oben. Angesichts des engen Mittelfelds ist einiges möglich. Der beste Mann auf dem Platz war für Robert Götz und Florian Eisele, die diesmal am Mikrofon sind, übrigens nicht Torschütze Jeffrey Gouweleeuw.

Dennoch nahm der Niederländer natürlich eine wichtige Rolle ein: zum einen eben als Schütze des einzigen Tores, außerdem wurde er zusammen mit Felix Uduokhai und Kristijan Jakic zum Turm in einer Abwehrschlacht. Viele Torchancen gab es zwar nicht, dafür reichlich Zweikämpfe und somit Betätigungsfelder für die Defensivabteilung des FCA, die sich diesmal die Bestnoten verdiente.

FCA-Kapitän Demirovic: "Wir spielen nun erwachsener"

Zugleich bestätigte der Arbeitssieg auch: Der FCA kann dreckige Siege - und zu Null spielen. Insofern war auch eine durchschnittliche Leistung Ausdruck einer Entwicklung, die der FC Augsburg genommen hat. Oder, um es mit Kapitän Ermedin Demirovic zu sagen: "Wir spielen nun erwachsener." Dazu kommt: Mit Wolfsburg, Köln, Hoffenheim und Union Berlin kommen nun Gegner, gegen die der FCA in der Vergangenheit oft gut ausgesehen hat - und das auch noch zu Terminansetzungen, die Augsburg zu liegen scheinen.

In der Summe bedeutet das: Ist der FCA erwachsen genug für Europa? Die Zielsetzung der Verantwortlichen ist klar: Das Wort vom Europacup will zwar niemand in den Mund nehmen, Sportdirektor Marinko Jurendic will aber auch "nichts bremsen" und stattdessen den Flow mitnehmen. Was in den kommenden Wochen wichtig wird, wie ein Neuzugang wertvoll wurde und was im Sommer sonst noch passieren könnte - darum geht es in der aktuellen Folge der Viererkette. Viel Spaß beim Hören!

