Neue Folge Viererkette: Muskelspiele des FCA, Ärger über die DFL

Beim 1:1 gegen den BVB machen die Muckis den Unterschied. Der Investoren-Deal der DFL droht sich zu einem großen Ärger auszuweiten.

Es war die Szene des Spiels in der Partie des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund: Nach 23 Minuten gerieten FCA-Kapitän Ermedin Demirovic und BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck in ein Laufduell. Das endete mit dem Straucheln und Fallen des Dortmunders, dem Augsburger 1:0 und einem Rat von Demirovic an seinen einstigen Mitspieler in Freiburg: „Ich hab’s ihm schon gesagt: Ein bisschen ist das deine Schuld. Wir haben zusammen angefangen mit dem Krafttraining, am Ende habe ich mich da durchgesetzt.“ Dass Schlotterbeck besonders oft im Kraftraum ist, dürfte auch eine steile These sein. Die Augsburger Fans durften sich über ein leistungsgerechtes 1:1 gegen den BVB freuen.

Der große Aufreger des Spieltags kam diesmal nicht vom Fußballplatz, sondern von der DFL: Anfang der Woche hatten die Bundesliga-Vereine mehrheitlich für einen Investoren-Eintritt gestimmt. Gegen diesen Deal schwiegen die Fans in fast allen Bundesliga-Stadien in den ersten zwölf Minuten aus Protest und machten danach ihrem Ärger Luft, auch in Augsburg. Über den Sport und den DFL-Deal sprechen diesmal Johannes Graf, Robert Götz und Florian Eisele in der aktuellen Ausgabe der Viererkette.

Ermedin Demirovic ist nun 20 Millionen Euro wert

Sportlich spielt der eingangs erwähnte Demirovic die bislang beste Bundesliga-Saison seiner Karriere. In der vergangenen Saison hatte er am Ende der Runde erst acht Tore auf dem Konto, diesmal reichten 15 Spieltage dafür. Sein Versprechen: Dabei bleibt es nicht. „Mehr Tore werden noch kommen“, sagte er nach Spielende. Der Lohn von den Machern von Transfermarkt.de: Sein Marktwert liegt nun bei 20 Millionen Euro, was ihn zum aktuell wertvollsten Augsburger und zusammen mit Philipp Max und Michael Gregoritsch zum All-Time-Rekordhalter in Augsburg macht. Eindeutig im Aufschwung scheint auch Keeper Finn Dahmen zu sein, der einen prominenten Fürsprecher hat (dazu alles in der Viererkette).

Und dann bleibt eben noch die DFL-Investorenentscheidung. Der FC Augsburg enthielt sich der Stimme. Auch wenn es für Geschäftsführer Michael Ströll unstrittig schien, dass es Investitionsbedarf gibt, war man sich angesichts der Art und Weise und vor allem des zeitlichen Drucks des Deals nicht sicher, was man davon zu halten hatte. Die Fans zeigten am Wochenende aber deutlich, was von dem auf 20 Jahre angelegten Deal zu halten ist: „Wir werden kein Teil eures Deals sein – Scheiß DFL!“, stand auf Bannern in den Stadien. Tatsächlich gibt es einiges, was bei der Entscheidung ein ungutes Geschmäckle hinterlässt.

Was aus Sicht der Viererkette von dem Investoren-Deal zu halten ist, warum Dion Beljo gegen den VfB von Beginn an spielen sollte und warum sich an Finn Dahmen weiterhin die Geister scheiden – all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

Lesen Sie dazu auch

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag bis 18 Uhr.