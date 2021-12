Fußball-Bundesliga

06:09 Uhr

Ex-FCA-Manager Andreas Rettigs Idee vom sozialen Fußball

Plus Der Ex-FCA-Manager Andreas Rettig startet in Köln mit den Klubs 1. FC Köln, Viktoria Köln und Fortuna eine Initiative. Es geht um soziales Engagement.

Von Florian Eisele

Wenn der FC Augsburg am Freitagabend beim 1. FC Köln antritt, wird es in erster Linie zwar um die viel zitierten drei Punkte gehen. Zumindest kurzzeitig wird jedoch auch ein anderes Thema im Blickfeld sein: Vor Spielbeginn wird Geld an soziale Projekte in Köln verteilt, die Belange von Obdachlosen vertreten. Insgesamt 50.000 Euro sind zusammengekommen – und das ist zu großen Teilen auf einen alten Bekannten zurückzuführen: Ex-FCA-Manager Andreas Rettig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

