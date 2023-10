Randbemerkung

vor 16 Min.

Ein Gast beim FCA, der überrascht

Plus Bundestrainer Julian Nagelsmann schaut sich das Augsburger 3:2 gegen den VfL Wolfsburg auf der Tribüne an. Dabei wird er gut unterhalten, aber nimmt er auch Erkenntnisse mit?

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Das ist doch, ja er ist es tatsächlich. Manche mögen sich verwundert die Augen gerieben haben, aber in der Tat saß Julian Nagelsmann am Samstag auf der Tribüne der Augsburger Fußball-Arena. Nagelsmann hat eine Vergangenheit beim FCA, die aber liegt lange zurück. Mittlerweile ist der 36-Jährige Bundestrainer und als solcher viel an den Wochenenden in Fußballstadien der Republik unterwegs. Er will sich schließlich ein genaues Bild über den Zustand seiner Kandidaten machen, bis zur Europameisterschaft bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber warum dann in Augsburg?

Nagelsmann war Gast in der Loge des FCA, er saß mit Geschäftsführer Michael Ströll zusammen. Beide kennen sich noch aus Nagelsmanns Zeit bei der Augsburger Reserve. Worüber aber wurde geredet? Das wollte Ströll nicht verraten. Was in der FCA-Loge passiert, bleibt in der FCA-Loge. Nur soviel: Bis zum Schlusspfiff blieb Nagelsmann nicht, er verabschiedete sich frühzeitig. Im Stau stehen möchte ein Bundestrainer nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen