FC Augsburg

08:24 Uhr

Neue Mediendirektorin Schäfer: "Beim FC Augsburg entwickelt sich gerade ganz viel"

Plus Die neue Medienchefin beim FC Augsburg hat ihre Arbeit aufgenommen. Warum sie von Braunschweig nach Augsburg wechselte und mit welchen Themen sie sich beschäftigen wird.

Von Andrea Bogenreuther

Sie hat eine neue berufliche Herausforderung gesucht und ist über 600 Kilometer von ihrem bisherigen Lebensmittelpunkt in Braunschweig fündig geworden. Am 1. Februar hat Denise Schäfer als Direktorin für Medien und Kommunikation ihre Arbeit beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg aufgenommen. Die 39-Jährige weiß, was sie in dieser Position erwartet, 2018 hatte sie beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig die Gesamtverantwortung über die interne wie externe Kommunikation übernommen. In einer "für die gesamte Eintracht extrem schwierigen Zeit", wie sie einräumt, "als wir unerwartet in die Dritte Liga abgestiegen sind und uns am Ende der Saison mit einem Tor vor der Viertklassigkeit gerettet haben". Zuvor war sie neun Jahre lang als Pressesprecherin des Vereins im Einsatz.

Doch nun sah die gebürtige Braunschweigerin die Zeit gekommen, die Heimat zu verlassen und sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. "Mich hat die Aufgabe schon nach den ersten Gesprächen mit Michael Ströll gereizt. Gemeinsam mit Dominik Schmitz die Kommunikation beim FCA voranzubringen. Für mich war klar, dass ich zu 100 Prozent davon überzeugt sein muss, wenn ich zu einem anderen Verein wechsele. Und dieses Gefühl habe ich hier. Fest stand für mich aber auch, ich möchte im Fußball und auf Klubseite bleiben."

