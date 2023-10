FC Augsburg

vor 16 Min.

Schluss mit Schlummerland: Wie der FCA aus der Krise kommen will

Plus Powerfußball und Party in der Puppenkiste – das ist lange her beim FC Augsburg. Inzwischen sehen viele den Klub als graue Maus der Bundesliga. Jetzt soll alles anders werden.

Von Marco Scheinhof

Jess Thorup blickt in erwartungsvolle Gesichter. Er trägt einen blauen Anzug, weißes Hemd, Weste und Krawatte. Ein modisch perfekter Auftritt. Die Sonne strahlt vom Himmel, im Untergeschoss der WWK-Arena ist davon nichts zu sehen. Der dunkle Pressekonferenzraum wirkt wie immer eher trist, ist aber gut besucht. Das kommt nur bei bedeutungsvollen Anlässen vor. Ein solcher war beim FC Augsburg nötig geworden. Vor einer Woche hatte sich der Fußball-Bundesligist von Trainer Enrico Maaßen getrennt, es war die logische Folge einer alarmierenden sportlichen Entwicklung. Im 13. Jahr droht mal wieder der Abstieg, das lässt sich nach sieben Spieltagen bereits feststellen.

Hier kommt Thorup ins Spiel, der erfahrene Däne mit dem weitgehend kahlen Schädel. Der 53-Jährige wirkt, als könne ihn nichts so schnell aus der Ruhe bringen. Nicht unwichtig als Trainer beim FC Augsburg, dessen jüngste Vergangenheit sich nicht unbedingt durch Kontinuität und entspanntes Arbeiten auszeichnete. Unruhe begleitete den Klub hartnäckig. Das soll sich ändern. Schnellstmöglich.

