"Bayern asphaltiert Dortmund": Pressestimmen zum 4:0-Sieg der Bayern

Drei Tage nach der Blamage gegen den Drittliga-Klub 1. FC Saarbrücken hat der FC Bayern den Erzrivalen Borussia Dortmund geschlagen. Die Pressestimmen zum 4:0-Sieg.

Im Klassiker am Samstagabend in Dortmund hat der FC Bayern gegem den BVB mit 4:0 gewonnen. Drei Tage nach dem Aus im Rennen um den DFB-Pokal konnte der deutsche Meister den Erzrivalen vorführen. Es war die erste Niederlage für den BVB in dieser Saison.

Bereits früh trafen Dayot Upamecano (4. Minute) und Harry Kane (9.) zum 2:0. Der Starstürmer baute die Führung in der zweiten Halbzeit aus (72.) und erzielte einen Hattrick in der Nachspielzeit (90.+3).

4:0 gegen den BVB: Pressestimmen aus Deutschland

"Upamecano eröffnet, Kane hoch drei: Bayern watscht den BVB ab. Sowohl Borussia Dortmund als auch Bayern München waren vor diesem 10. Bundesliga-Spieltag ungeschlagen gewesen, jetzt nicht mehr." - Kicker

"Drei Dinge, die beim Bayern-Sieg gegen Borussia Dortmund auffielen: Münchner Wut ist Trumpf. Kann eine Reaktion auf aufkommendes Krisengerede eindrucksvoller ausfallen? Der FC Bayern München watscht den BVB in dessen Stadion ab und gibt auf die Pokal-Blamage in Saarbrücken die richtige und unmissverständliche Antwort." - Eurosport

"Bayern-Blitzstart und Kane-Hattrick! Der FC Bayern setzte im Bundesliga-Topspiel gegen den BVB ein Statement und feiert einen deutlichen Sieg. Neuzugang Harry Kane überragt." - Sport1

Lesen Sie dazu auch

"Die wilde Rache der Wut-Bayern. Als würden Hasen gegen Schnecken spielen." - n.tv

"Tuchel tobt Bayern zum Sieg. WAS! FÜR! EIN! SPIEL! Und was für eine Macht-Demonstration." - Bild

"Dortmunder Grenzerfahrung mit dem FC Bayern. Das für die Vermarktung der Bundesliga attraktivste Spiel gerät zu einer einseitigen Angelegenheit zugunsten des FC Bayern." - Sportschau

"Nach dem Sieg beim BVB. FC Bayern München: Thomas Müller sieht Leverkusen nun als Hauptkonkurrent" - ran

"Pure FCB-Dominanz im Klassiker! Dreierpacker Kane schießt BVB ab." - Sky

"Dortmund macht es den Bayern leicht. Das 4:0 der Münchner beim großen Rivalen verkommt zum einseitigen Duell. Die Bayern überfordern den BVB mit ihrem Überfallfußball - und zeigen, dass sie am Pokalaus in Saarbrücken keinen seelischen Schaden genommen haben." - Süddeutsche Zeitung

"Harry, führ schon mal den Gegner vor. Erzrivale? Von wegen: Borussia Dortmund bleibt für den FC Bayern ein Punktelieferant." - Spiegel

"Mit Wucht und Dominanz: FC Bayern gewinnt Topspiel in Dortmund. 'Angeschlagene Boxer sind die gefährlichsten!' Dieser Spruch hat sich im Bundesliga-Topspiel einmal mehr bewahrheitet." - Bayerischer Rundfunk

Internationale Presse zum Bayern-Sieg in Dortmund

"Abriss! Ein unfassbarer Hit in Deutschland. Damit hat niemand gerechnet. Bayern München hat den Klassiker wieder für sich entschieden - und wie! Der deutsche Meister schlug Borussia Dortmund auf heimischem Boden glatt mit 4:0." - Przegląd Sportowy (Polen)

"Hurricane Kane fegt über Dortmund hinweg Der englische Stürmer erzielte einen Hattrick beim Sieg der Bayern, die damit den Anschluss an Xabi Alonsos Leverkusen an der Spitze der Tabelle halten können." - As (Spanien)

"Harry Kane schnabuliert und Bayern erteilt Dortmund eine Lektion. Der FC Bayern München gewann bei Borussia Dortmund mit 4:0 und schloss bis auf zwei Punkte zum Tabellenführer Bayer Leverkusen auf." - L'Équipe (Frankreich)

"Kane ist ein Wunder, Bayern asphaltiert Dortmund. Tuchels Mannschaft schlägt die Borussia mit 4:0." - La Gazzetta dello Sport (Italien)

Harry Kane schießt Hattrick während Bayern München Borussia Dortmund verdrischt." - The Guardian (England)