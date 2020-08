Der Triple-Erfolg des FC Bayern ist ein Werk von Hansi Flick

Noch im Herbst sah es nicht einmal so aus, als ob der FC Bayern überhaupt national titelfähig ist. Dann kam Hansi Flick. Er formte ein Team der Champions.

Es war klar: Der letzte Schritt würde der schwerste sein. Das ist in einem Finale so. Erst recht in einem der Königsklasse gegen die derzeit zweitbeste Vereinsmannschaft der Welt. Die beste, das ist der FC Bayern.

Die Münchner haben am Sonntagabend auch das elfte Champions-League-Spiel dieser Saison gegen starke Franzosen von Paris St.-Germain verdient gewonnen. Gegen diesen FC Bayern ist in dieser Verfassung kein Kraut gewachsen. Die Mannschaft steht in ihrer wunderbaren Mischung auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft.

Als Hansi Flick die Bayern übernahm, waren sie ein Schatten ihrer Selbst

Das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions-League-Triumph ist die logische Konsequenz daraus und zu großen Teilen das Werk des Trainers. Als Hansi Flick den Rekordmeister nach der 1:5-Pleite gegen Frankfurt im November übernahm, waren die Bayern ein Schatten ihrer selbst. Flick hat mit seiner unaufgeregten, empathischen Art aus den orientierungslosen Münchnern einen Champions-League-Sieger geformt.

