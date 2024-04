Lewandowski vor Spiel gegen Madrid: "Bayern hat eine Chance"

Barcelona-Spieler Lewandowski kickte früher für die Bayern. Einen Champions-League-Sieg gegen Madrid traut er den Münchnern zu – und warnt dennoch.

Stürmerstar Robert Lewandowski hat den FC Bayern München vor dessen Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid vor den Qualitäten der Spanier gewarnt. "Real Madrid ist nie tot, sie geben nie auf. Sie agieren auf dem ganzen Platz als Mannschaft, sind ein Kollektiv, das immer an die Worte von (Trainer) Carlo Ancelotti und den Erfolg glaubt. Man denkt manchmal, dass Real einen wunden Punkt hat. Man denkt, dass man nahe am Gewinnen ist. Und am Ende klappt es doch nicht", berichtete der ehemalige Angreifer des FC Bayern in einem Interview der Sport Bild.

Der 35-Jährige, der seit zwei Jahren in der spanischen Liga für den FC Barcelona spielt, traut seinem Ex-Club den Einzug ins Finale der Königsklasse trotzdem zu. Die Verletzung von Kingsley Coman und die Probleme bei Leroy Sane und Serge Gnabry führten zwar zu einem Verlust an Tempo und starken Wechseloptionen, aber "dennoch hat Bayern eine Chance. Dafür müssen sie im Hinspiel in München vorlegen. Das Rückspiel im Bernabéu kann speziell werden, viele Dinge von außen haben dort einen Einfluss. Das habe ich zuletzt erfahren. Mein Wunsch ist, dass Bayern Real Madrid schlägt. Ich drücke ihnen die Daumen", sagte Lewandowski.

FC Bayern und BVB im Champions-League-Finale? Lewandowski hält das für unwahrscheinlich

Ein deutsches Duell im Finale in Wembley zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wie vor elf Jahren hält der Pole für unwahrscheinlich - die Chancen bezifferte er auf etwa 30 Prozent. "Für mich ist Paris gegen den BVB der Favorit", sagte er. Der BVB trifft im zweiten Halbfinale auf Paris Saint-Germain. 2013 spielte Lewandowski noch für Dortmund, als die Borussia das Champions-League-Endspiel in London 1:2 gegen den FC Bayern verlor. (dpa)

